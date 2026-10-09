El virus prehistórico atrapado en el hielo que acaba de despertar

Miles de años congelado en el hielo y ahora los investigadores han conseguido reactivarlo. Un equipo internacional de científicos ha logrado revivir un virus gigante que permaneció congelado durante 48.500 años en el permafrost de Siberia.

El hallazgo, liderado por el profesor Jean-Michel Claverie de la Universidad de Aix-Marseille, fue bautizado como Pandoravirus yedoma y permanecía atrapado a decenas de metros bajo el hielo. Pero, ¿por qué lo estudian?

Estos virus antiguos permiten investigar cuánto tiempo pueden conservarse los microorganismos bajo el hielo y cómo responden después de miles de años.

A pesar de ello, los expertos advierten que el experimento funciona como un espejo del peligro real derivado del calentamiento global que está provocando el deshielo de zonas de permafrost que permanecían congeladas desde hacía muchísimo tiempo. Esto podría dejar al descubierto microorganismos que todavía conocemos muy poco.

Descubrimientos como este son la oportunidad para estudiar qué se ha conservado durante milenios bajo el hielo y comprender mejor cómo puede cambiar este ecosistema a medida que aumenta el deshielo. Además, así se puede valorar el riesgo de que virus o bacterias desconocidos y potencialmente patógenos para el ser humano queden liberados a la atmósfera de forma natural.