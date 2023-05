¿Por qué cuando entrecerramos los ojos vemos mejor?

Uno de los gestos más recurrentes y reconocibles de las personas que sufren un desorden en la vista es entrecerrar los ojos para ver mejor. Esto se hace cuando no se llevan las gafas puestas o no hay demasiada luz. Puede parecer que esto no tiene mucha lógica, pues cerrar los ojos debería hacer ver menos, pero esto no es así necesariamente.

El ojo funciona como una lente; la base de este es el cristalino, que es el culpable de que funcione correctamente, pudiendo enfocar las cosas que tenemos cerca y lejos. Este funciona como una lente convexa que cambia su curvatura y espesor para adaptarse a lo que necesitamos enfocar en cada momento. Hay ocasiones en las que la luz es cambiante o muy intensa y no podemos ver bien, pero hay otras en las que el cristalino está defectuoso, provocando problemas de refracción como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía.

La miopía provoca que los objetos lejanos se vean borrosos, la hipermetropía hace que este mismo efecto pase con los cercanos y el astigmatismo hace difícil enfocar en todo momento. Para paliar estos problemas se recurre al uso de las gafas, cuya graduación varía en función del problema que se sufra.

En los momentos previos a acudir a graduarse la vista, entrecerramos los ojos ya que es una forma de limitar la luz que le llega al cristalino. Ese movimiento ayuda al cristalino a enfocar mejor gracias a que la luz es bloqueada y haciendo que la que llegue sea más estable. Es una acción parecida a la que hace el diafragma de una cámara de fotos o vídeo.

Entrecerrar los ojos no es necesariamente malo, ya que es un acto involuntario que realiza el cuerpo para ayudar a la visión. Sin embargo, es cierto que si lo hacemos de forma recurrente puede implicar que tenemos algún problema de visión y por lo tanto deberíamos acudir al oftalmólogo a hacernos una revisión.