Puente del 12 de octubre: una DANA amenaza con dejar lluvias y tormentas en estas zonas de España

El puente del 12 de octubre podría llegar acompañado de lluvias y tormentas en varias zonas de España. Según las últimas previsiones de eltiempo.es, una nueva DANA podría situarse al sur de la península entre el 9 y el 12 de octubre, coincidiendo con los días festivos del puente del Pilar.

Aunque se espera tiempo estable en buena parte del país, la evolución de este fenómeno podría fuertes lluvias en algunas comunidades, especialmente en el sur y el sureste peninsular.

Según los expertos, las lluvias podrían comenzar el viernes 9 de octubre, coincidiendo con la operación salida, principalmente en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Tampoco se descartan precipitaciones en el sur de la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

El sábado 10 las tormentas podrían ser más intensas en Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla, además del sur de la Comunidad Valenciana. También podría llover en el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha al final del día.

El domingo 11 de octubre, la DANA comenzaría a desplazarse hacia el este, por lo que podría perder fuerza. Aun así, todavía se esperan posibles chubascos en Andalucía, Murcia, el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y Canarias.

Para el lunes 12, día de la Hispanidad, las precipitaciones podrían quedar más concentradas en el este de Andalucía, Murcia, Melilla y Canarias. En general, serían más débiles y dispersas que durante las jornadas anteriores.

Eso sí, los expertos recuerdan que como todavía quedan varios días, la previsión podría cambiar.