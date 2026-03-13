¿Pueden los punteros láser afectar a la salud de tu gato?

Es fácil ver cómo un puntero láser puede hacer que tu gato se emocione. Ese pequeño punto rojo activa su instinto de caza, llevándolos a perseguirlo incansablemente, pero, ¿es todo tan inofensivo como parece? Aunque para muchos dueños de gatos el láser parece una forma simple y divertida de hacer ejercicio a sus mascotas, algunos expertos están empezando a poner en duda si este juguete es completamente seguro.

El mayor problema radica en que, al final, el gato nunca obtiene la satisfacción de atrapar lo que está persiguiendo. Esto podría frustrarlo o incluso confundirlo, ya que no completa su ciclo de caza natural. Un estudio de 2021, aunque no concluyente, sugirió que el uso frecuente de punteros láser podría estar relacionado con comportamientos repetitivos anormales, como perseguir luces o incluso dar vueltas en círculos. Estos comportamientos podrían ser una señal de estrés en los felinos.

Además, algunos especialistas en comportamiento felino señalan que el problema no es tanto el puntero láser en sí, sino la forma en que se utiliza. Si el juego se limita únicamente a perseguir una luz imposible de atrapar, el gato puede quedarse con una sensación de energía acumulada o excitación sin resolver. Por eso, muchos recomiendan usar el láser solo como parte de una sesión de juego más amplia, alternándolo con juguetes que sí pueda morder, agarrar o patear.

Por otro lado, expertos como Jackson Galaxy recomiendan complementar el juego con un juguete físico al final de la sesión, para que el gato sienta que ha “capturado” su presa. También sugieren ofrecerle un premio, como un trozo de comida, para que complete el ciclo de recompensa.

En cuanto al peligro para sus ojos, la recomendación es evitar apuntar directamente al ojo del gato. Con precaución, los punteros láser no deberían representar un riesgo serio. Como con cualquier juguete, el sentido común es clave para mantener a tu gato saludable y feliz.

En realidad, lo que más valoran los gatos durante el juego no es solo la persecución, sino todo el proceso que imita la caza: acechar, perseguir, capturar y finalmente descansar. Cuando estas fases se respetan, el juego no solo sirve para que el animal haga ejercicio, sino también para estimular su mente y reducir el aburrimiento. Por eso, muchos dueños optan por combinar distintos tipos de juguetes para mantener el interés del gato y evitar que la experiencia se vuelva repetitiva o frustrante.