Posible terapia cromosómica para el síndrome de Down

El síndrome de Down es el trastorno genético más común en humanos y se presenta en uno de cada 700 nacimientos. La literatura popular señala que se debe a la presencia de un cromosoma extra, pero la realidad es más compleja.

Sus orígenes se encuentran en causas genéticas y epigenéticas que resultan de la triplicación de aproximadamente 500 genes (de los cuales se han identificado 163 codifican proteínas), seis microARN y numerosos marcos de lectura abiertos (ORF, por sus siglas en inglés: fragmentos de ADN aptos para codificar proteínas) y ARNm funcionales que se encuentran en el cromosoma 21 (HSA21).

Así, decir que simplemente es un cromosoma, es asumir que una página repetida en un libro de miles de páginas cambia la historia. Durante décadas, la biología ha intentado corregir esa repetición. Y ahora un estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, propone algo distinto. No cambiar palabra por palabra en esa página, sino silenciar la página entera.

En nuestras células existe un mecanismo natural capaz de apagar cromosomas completos: es el que inactiva uno de los cromosomas X en las mujeres. La herramienta clave es una molécula llamada XIST que recubre el cromosoma y lo convierte, funcionalmente, en silencio. Como si lo envolviera en una capa de "invisibilidad genética". La pregunta lógica es: ¿y si pudiéramos usar ese mismo mecanismo para "apagar" la copia extra del cromosoma 21?

Insertar el gen XIST (que es grande, complejo y difícil de manejar) en un lugar preciso del genoma ha sido, hasta ahora, ineficiente. Aquí es donde entra este nuevo estudio liderado por Volney Sheen, de la Universidad Johns Hopkins.

El equipo de Sheen ha rediseñado la herramienta estrella de la edición genética, CRISPR/Cas 9, como quien modifica una llave para que encaje en una cerradura especialmente complicada. No se limitaron a usar el sistema estándar: lo reconfiguraron. Añadieron una exonucleasa al sistema Cas9 para facilitar la integración del ADN (básicamente le dieron a la nueva llave un "lubricante" para entrar con más facilidad), diseñaron múltiples guías para cortar simultáneamente en varios puntos y, quizá lo más elegante, aprovecharon pequeñas diferencias genéticas para dirigir la intervención a una sola de las tres copias del cromosoma 21.

El resultado es un salto técnico notable. La eficiencia de inserción del gen XIST (un fragmento de unos 14.000 pares de bases) alcanza entre un 20% y un 40%, cifras muy por encima de lo habitual en este tipo de intervenciones. Pero lo importante no es solo insertar el gen. Es lo que ocurre después: cuando el equipo de Sheen activó XIST en estas células, el cromosoma extra se silenció.

No completamente, no de forma perfecta, pero sí de manera significativa. Los datos muestran una reducción amplia de la expresión genética en ese cromosoma, con descensos medibles en genes clave y una corrección parcial del desequilibrio que define la trisomía.

En algunos experimentos, más de la mitad de los genes del cromosoma 21 reducen su actividad tras activar este sistema.

Eso sí, esto no es una terapia. No todavía. Todo se ha hecho en células en cultivo, en condiciones controladas, lejos de la complejidad de un organismo humano. El propio estudio lo deja claro: para que esto tenga relevancia clínica habría que lograr una integración eficiente en un gran número de células, de forma segura y controlada. Pero incluso con esas limitaciones, el cambio de perspectiva es profundo.

Porque durante mucho tiempo se asumió que los trastornos cromosómicos, aquellos que afectan a cromosomas completos, estaban fuera del alcance de la medicina molecular. Demasiado grandes, demasiado complejos. Este trabajo sugiere que, al menos en teoría, podrían abordarse no gen a gen, sino cromosoma a cromosoma.

Y, sin embargo, también hay preguntas complejas. ¿Qué implica intervenir a este nivel en el genoma? ¿Qué riesgos emergen cuando apagamos regiones enteras de información genética? ¿Hasta qué punto una corrección parcial sería suficiente o deseable en un contexto clínico real?

La biología rara vez ofrece soluciones limpias. Pero a veces abre puertas. Y, en este caso, la posibilidad de modular cromosomas completos, no es solo una mejora técnica. Es un cambio de escala. Un recordatorio de que el genoma no es un texto fijo, sino un sistema dinámico donde, quizá, algún día, no solo podamos leer… sino también decidir qué partes queremos que permanezcan en silencio.