Un tratamiento mejora la función cognitiva de las personas con síndrome de Down

El proyecto Icod (Improving Condition in Down syndrome), un estudio liderado por el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, ha demostrado la eficacia de la molécula AEF0217 en la mejora de la función cognitiva en personas con síndrome de Down, así como la seguridad del tratamiento que la usa.

Esta fase del ensayo se ha llevado a cabo con 29 personas con síndrome de Down de entre 18 y 35 años, con discapacidad leve o moderada, a los que se administró o bien la molécula AEF2017, desarrollada por Aelis Farma, o bien placebo, según informa el Hospital del Mar en un comunicado.

Persona con síndrome de down participante en el estudio | Europa Press

El estudio ha desmostrado que la molécula mejora "significativamente" las habilidades de comportamiento en las áreas de comunicación, habilidades de la vida diaria e interacciones sociales, así como la flexibilidad cognitiva.

Además, los estudios con electroencefalografía muestran cambios "estadísticamente significativos" en la función cerebral después del tratamiento con AEF0217, indicando que las personas con síndrome de Down necesitaban menos esfuerzo para completar una tarea de memoria laboral.

Hacia la siguiente fase

El coordinador del proyecto Icod, Rafael de la Torre, asegura que los efectos obtenidos representan un "importante paso adelante" hacia el desarrollo de un tratamiento para mejorar significativamente la autonomía y adaptación de las personas con síndrome de Down.

Los resultados obtenidos refuerzan la continuidad del proyecto y permiten avanzar hacia la siguiente etapa, un estudio multicéntrico internacional que se realizará a mediados del año que viene y se centrará en determinar la dosis adecuada del tratamiento para maximizar los beneficios.