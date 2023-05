¿Podrán llegar señales extraterrestres a la Tierra en 2029? Un estudio dice que sí

Hasta ahora, la comunicación con seres vivos procedentes de otros planetas solo ha sucedido en las series y películas. Sin embargo, un nuevo estudio afirma que para finales de esta década la Tierra podría haber recibido las primeras señales extraterrestres.

Se trata de un trabajo realizado por Reilly Derrick y Howard Isaacson de la Universidad de Los Ángeles y Berkeley respectivamente. Se ha publicado en 'Publications of the Astronomical Society of the Pacific'.

Este trabajo ha estudiado las señales de radio, que viajan a la velocidad de la luz, y su posibilidad de que alguna civilización extraterrestre las reciba y conteste. Sin embargo, estas tardarían lo mismo en ir que en volver, por lo que es necesario esperar cierto tiempo para recibir estas señales alienígenas.

De hecho, quizás la principal razón de que aún no hayan llegado signos de vida de otros planetas es que las señales comenzaron a enviarse al espacio hace 60 años. También podría ser que la Tierra estuviera en una burbuja que la aislase de dichas señales, pero esto no es lo que defiende el estudio de Derrick y Isaacson.

Sin embargo, estos científicos se fijan en otra posibilidad real de contacto extraterrestre. Para ello han estudiado las señales de las sondas Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 y New Horizons. Estas naves espaciales llevan años enviando señales a la Tierra y también recibiéndolas.

Además, estas señales procedentes de la Tierra no se paran en las naves; prosiguen su camino. Así que los científicos han comparado el camino de estas señales de la Tierra con el el Catálogo Gaia de estrellas cercanas. Pretendían encontrar ubicaciones donde las señales terrestres pudieran cruzarse con vida inteligente, como señala 'Syfy'.

Cuánto tardarían en llegar las señales extraterrestres

De esta forma, los científicos identificaron estrellas de interés y calcularon los tiempos que tardarían en llegar las señales desde ahí a la Tierra. En un universo perfecto, la primera respuesta extraterrestre llegaría en 2029. Utilizaría las transmisiones de Pioneer 10 e involucraría a la estrella enana blanca Gaia EDR2 2611561706216413696, a la que llegaron en 2002.

Esta estrella se sitúa a unos 27,6 años luz, lo que significa que las respuestas procedentes de ellas tardarían 28 años en llegar a la Tierra. Igualmente, el estudio describe que otras posibles conexiones que utilicen las naves espaciales pueden darse hasta 2257.