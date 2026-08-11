¿Se podrá ver el eclipse solar desde un avión? Esto es lo que necesitas saber si te pilla volando

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto coincidirá con plena temporada de vacaciones, por lo que a algunos españoles el fenómeno podría pillarles a más de 10.000 metros de altura. Pero ¿será posible contemplarlo desde un avión?

La respuesta es sí, aunque tendrán que coincidir varios factores. Para observar la fase de totalidad desde un vuelo, el avión tendría que encontrarse en la trayectoria del eclipse y exactamente en el momento en el que la Luna cubra por completo el Sol. Además, la orientación de la ventanilla tendría que permitir mirar hacia el fenómeno.

La franja de totalidad recorrerá parte de España, Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte, por lo que algunos vuelos que atraviesen esas zonas podrían ofrecer una perspectiva privilegiada. Sin embargo, en los vuelos comerciales es muy difícil hacer coincidir la ruta y el horario con el eclipse. Si las circunstancias acompañan, eso sí, la tripulación podría incluso anunciarlo a los pasajeros.

Verlo desde el cielo tendría además una ventaja: al encontrarse por encima de las nubes, los pasajeros podrían disfrutar de un cielo despejado aunque desde tierra la nubosidad dificulte la observación.

Eso sí, las ventanas de los aviones no protegen de la radiación solar. Para mirar directamente al Sol habrá que utilizar gafas específicas para eclipses, igual que desde tierra. Estas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015 y llevar el marcado CE.

El eclipse tampoco supone un peligro para el avión ni afecta a sus sistemas de navegación o comunicaciones. El principal cambio será la reducción repentina de la luz ambiental.