Una pasta de dientes contra alergias del cacahuete

Se calcula que unos dos millones de españoles son alérgicos a algunos alimentos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria, aumentando un 2% el porcentaje de niños afectados cada año. El mismo porcentaje de la población global que sufre este tipo de alergias. El problema al que se enfrentan los expertos es que se desconoce la causa de este tipo de alergias alimentarias, aunque sí se han descartado algunas teorías comunes sobre cómo se desarrollan y eso les permite crear tratamientos innovadores.

Pero encontrar la clave es fundamental. De hecho, un nuevo estudio publicado hoy mismo en Annals of Allergies, Asthma and Inmunology (Understanding perceived determinants of food allergy in a US population-based sample of children and adults) muestra que, entre las personas que sufren de alergias alimentarias, surgieron temas comunes sobre cuándo se desarrolló su alergia alimentaria y coincidiendo con ciertos eventos que incluyen comer demasiado alimento alergénico; genética e historia familiar y uso de antibióticos entre otras.

"A través de un Cuestionario de Prevalencia de Alergias Alimentarias respaldado por los Institutos Nacionales de Salud, recopilamos datos representativos a nivel nacional de 38.408 niños y 40.443 adultos – explica Christopher Warren, coautor del estudio -. Sabemos que existen muchas teorías sobre cómo se desarrollan las alergias alimentarias y que hay muchos factores causales que probablemente contribuyen a la actual epidemia de alergias alimentarias. Nunca hemos tenido la oportunidad de preguntar directamente a una muestra nacional grande de pacientes con alergias alimentarias y cuidadores pediátricos sobre los factores que notaron relacionados con el desarrollo de su propia alergia alimentaria. Cuando involucramos directamente a estos pacientes, casi uno de cada cinco informó que comer demasiado de un alimento alergénico coincidía con el desarrollo de su alergia alimentaria, mientras que el 12% de los adultos señaló una relación con el uso de antibióticos".

Además, a este estudio se suma otro, también publicado hoy en el marco de la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI). Y este no se trata de un análisis sino de una posible e innovadora terapia. Un equipo liderado por William Berger, se ha centrado en una inmunoterapia oral para la alergia al cacahuete para ayudar a desensibilizar a las personas con esta alergia. Los resultados demuestran que una pasta de dientes especialmente formulada se puede utilizar con éxito para la inmunoterapia de la mucosa oral (OMIT por sus siglas en inglés).

"OMIT utiliza una pasta de dientes especialmente formulada para administrar proteínas de maní alergénicas a áreas de la cavidad bucal – señala Berger -. Esta opción tiene un gran potencial para la desensibilización de las alergias alimentarias. Gracias a su entrega específica y administración sencilla".

En este estudio participaron 32 adultos, de 18 a 55 años de edad, con alergia al cacahuete en una proporción de 3:1 de tratamiento activo y control con placebo. Los participantes recibieron una dosis creciente de pasta de dientes o un placebo. Durante esta prueba de 48 semanas, se controló la seguridad durante las fases de aumento de dosis y mantenimiento. También se evaluaron biomarcadores exploratorios y se realizaron provocaciones alimentarias orales. Los biomarcadores exploratorios son análisis de sangre que se utilizan para mostrar si el sistema inmunológico de una persona está respondiendo al tratamiento con un alérgeno como el maní.

"Observamos que el 100% de los tratados con pasta de dientes toleraron consistentemente la dosis más alta del protocolo preespecificado – añade Berger -. No se produjeron reacciones sistémicas moderadas ni graves en los participantes activos. Las reacciones adversas no sistémicas fueron en su mayoría locales (picazón oral), leves y transitorias. Hubo un 97% de adherencia al tratamiento sin abandonos debido a la medicación del estudio. La conclusión es que parece ser una opción segura y conveniente para adultos con alergias alimentarias. Los resultados respaldan el desarrollo continuo de esta pasta de dientes en la población pediátrica".

El próximo paso del equipo de Berger es ampliar su universo de estudio a una mayor población y extenderlo también en el tiempo para evaluar más a fondo el uso continuo de la terapia con pasta de dientes para brindar protección a largo plazo contra la ingestión accidental de cacahuete. Lo que no dice el estudio es si esto también influye en tener contacto con esta legumbre o solo es una prevención en casos de ingestión.