La paradoja del abuelo, resuelta: ¿Qué es y por qué los viajes en el tiempo podrían ser posibles?

Los viajes en el tiempo siempre han sido objeto de fantasía o de la ciencia ficción. Sin embargo, es un tema que lleva siglos apasionando al ser humano, aunque nunca se haya probado la posibilidad de retroceder o avanzar años.

Existen estudios bastantes pesimistas con este asunto, y ahora un artículo reciente de Classical and Quantum Gravity, ha asegurado haber resuelto la famosa paradoja del abuelo.

Este concepto se centra en si es posible que las acciones de alguien que viaje atrás en el tiempo pueda tener repercusiones en el presente. En este supuesto, la paradoja plantea qué pasaría si este viajero temporal matara a su abuelo antes de que conozca a su abuela y puedan concebir a su padre o madre.

Una causalidad inversa que no tiene lógica ya que, por extensión, el viajero en el tiempo no podría existir, a no ser de la existencia de líneas temporales alternativas. De hecho, esta idea no es nueva para muchos, ya que ha sido tratada en muchas películas de esta temática como Regreso al futuro, El sonido del trueno o algunas películas Marvel.

'Regreso al futuro 2' | Universal Pictures

Volviendo al estudio, el físico Lorenzo Gavassino, de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, parece haber dado una solución a esta barrera lógica.

Combinando la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general, Gavassino expone que la termodinámica cambia en una curva temporal cerrada debido a las fluctuaciones cuánticas en estos bucles, lo que puede reducir la entropía, permitiendo que estos supuestos se produzcan de forma coherente.

El autor parte del escenario de una nave espacial que viaja siguiendo una curva temporal cerrada y emergiera cuando partió o antes. "Esto implica, por ejemplo, que los recuerdos de un observador dentro de la nave espacial se borraran necesariamente al final del viaje", afirma, haciendo que la muerte fuese temporal en un bucle temporal, lo que anularía la paradoja del abuelo.

Según su modelo, las partículas que se desintegran al inicio del bucle temporal, se reconstruyen al final, eliminando cualquier contradicción. Un proceso que, tal y como indica, ocurre naturalmente según las leyes cuánticas.