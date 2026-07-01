Los ovarios no desaparecen tras la menopausia: este es el papel que desempeñan

Durante mucho tiempo se ha pensado que, tras la menopausia, los ovarios simplemente dejan de funcionar. Al terminar la producción de óvulos, se asumía que este órgano pasaba a una especie de "jubilación".

Pero nuevas investigaciones apuntan a que los ovarios podrían no quedar inactivos, sino cambiar de función. Te contamos los detalles.

Un equipo liderado por la bióloga reproductiva Francesca Duncan, de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), ha estudiado qué ocurre con los ovarios después de la etapa reproductiva y ha encontrado señales de que siguen experimentando cambios a nivel molecular.

La investigación, publicada en la revista Molecular Human Reproduction, analizó ovarios de ratones de distintas edades para observar cómo evolucionaban sus tejidos con el paso del tiempo.

Como era de esperar, los investigadores comprobaron que la actividad relacionada con la reproducción disminuía: había menos folículos y cambios en la estructura del tejido. Sin embargo, descubrieron que el órgano no quedaba completamente inactivo.

En lugar de desaparecer su actividad, los ovarios parecían adoptar un nuevo papel relacionado con el sistema inmunitario. Los análisis mostraron cambios en la actividad de ciertos genes y una mayor presencia de células defensivas como linfocitos T y macrófagos.

Según los investigadores, esto sugiere que el ovario posmenopáusico podría participar en procesos relacionados con la inflamación y el envejecimiento del organismo.

El equipo también encontró resultados similares en un estudio con mujeres posmenopáusicas, aunque esta investigación todavía no ha sido revisada por otros científicos.

Estos resultados no significan que la menopausia tenga que entenderse como una segunda etapa reproductiva, sino que el papel del ovario podría ser mucho más complejo de lo que se pensaba.