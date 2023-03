Un nivel alto de cafeína en la sangre podría reducir la cantidad de grasa corporal y el riesgo de diabetes tipo 2

Anteriores trabajos indicaban que beber entre tres y cinco tazas de café diario aportaba mucha cafeína al cuerpo. Tanta como para reducir el riesgo de diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Ahora, un estudio internacional ha demostrado que un nivel alto de cafeína en sangre podría reducir la cantidad de grasa corporal y su riesgo de diabetes tipo 2. La investigación se ha publicado en 'BMJ Medicine'.

Una taza de café promedio contiene alrededor de 70 a 150 mg de cafeína. Así que los científicos utilizaron la aleatorización mendeliana para averiguar qué efecto tienen los niveles más altos de cafeína en la sangre sobre la grasa corporal y los riesgos a largo plazo de la diabetes tipo 2 y las principales enfermedades cardiovasculares.

Este método utilizó las variantes genéticas CYP1A2 y AHR, que representan un factor de riesgo particular: los niveles de cafeína en sangre. Los científicos analizaron los casos de casi 10.000 personas que participaban en seis estudios a largo plazo.

Averiguaron que las personas que portan variantes genéticas asociadas con un metabolismo más lento de la cafeína beben, en promedio, menos café, pero tienen niveles más altos de cafeína en la sangre que las personas que la metabolizan rápidamente para alcanzar o retener los niveles necesarios para sus efectos estimulantes.

Finalmente, los resultados del análisis mostraron que los niveles más altos de cafeína en la sangre predichos genéticamente se asociaron con un menor peso y grasa corporal. Asimismo, se relacionaron con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2.

La cafeína y la pérdida de peso

Después de analizar estos datos, los científicos exploraron el efecto de la cafeína y su relación con la pérdida de peso. Los resultados mostraron que la pérdida de peso impulsó casi la mitad (43 %) del efecto de la cafeína sobre el riesgo de diabetes tipo 2.

Sin embargo, los investigadores asumieron que sus descubrimientos tienen limitaciones, aunque prevén que valga la pena explorar el potencial de las bebidas con cafeína sin calorías para reducir los riesgos de obesidad y diabetes tipo 2, señalan en un comunicado.

Por otra parte, Katarina Kos, una profesora de diabetes y obesidad en la Universidad de Exeter, comunicó a 'Science Media Center' que este trabajo "no estudia ni recomienda beber más café, que no era el objetivo de esta investigación. Y, lo que es más importante, al considerar el consumo de café y de bebidas energéticas que contienen cafeína, hay que tener en cuenta la posible compensación negativa por el exceso de calorías en forma de azúcar y grasa de muchas de estas bebidas. Incluso para la opción de aumentar el uso de bebidas con cafeína sin calorías, aún no se ha demostrado un beneficio".