La NASA descubre una "cara humana" en Marte

La pareidolia (el fenómeno psicológico por el cual la mente humana asocia ciertas formas aleatorias a objetos reconocibles) marciana ataca de nuevo. La imagen captada por el rover Perseverance en el curso de sus tareas es una de las más espeluznantes hasta el momento: parece una cabeza humana disecada y en descomposición, separada de cualquier cuerpo.

En realidad, no es una cara humana. Se trata de una roca y fue fotografiada el 27 de septiembre de 2024 en el cráter Jezero. Dejando a un lado su monstruosa cabeza, parece un trozo de arenisca sedimentaria, no muy diferente de otras rocas que la rodean, lo que no es inusual en Marte, especialmente en un lugar donde se cree que alguna vez fluyó agua.

"Cara humana" en Marte | NASA

Lo que lo hace inusual es su forma: la forma en que está desgastado y su orientación hacia la cámara hacen que parezca una cabeza, colocada de lado, mostrando similitudes con una cresta superciliar, una nariz, una boca y un mentón.

La "cara" captada por la sonda Viking 1 en 1976 | EFE

No es la primera vez, siquiera, que se avistan "rostros" en Marte. En 2023, por ejemplo, el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter fotografió lo que recuerda a una típica cara sonriente en la superficie. Y muchos más años atrás, en 1976, la sonda Viking, la primera de la historia que aterrizó en Marte, detectó una elevación con forma de rostro humano (imagen superior) en una región marciana llamada Cydonia que dio pie a teorías sobre antiguas civilizaciones marcianas.