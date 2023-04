¿Ha capturado el rover Perseverance el rastro de un dragón en Marte?

El rover Curiosity de la NASA es un robot que lleva explorando la superficie marciana desde 2012. En todos estos años ha logrado enviar a la Tierra miles de datos para ser procesados e investigar aquí cómo es el planeta rojo.

Sin embargo, uno de sus últimos hallazgos a sorprendido a muchos. En una fotografía a su suelo aparece una forma muy extraña en él. Algunas personas han indicado que parecía la espina de un pescado, dientes de tiuburón o incluso la silueta de un dragón.

La astrobióloga Nathalie A. Cabrol también se ha sorprendido con esta imagen tan inusual que ha enviado el rover Curiosity a la Tierra. "En 20 años de estudiar Marte, esa es la roca más extraña que he visto en mi vida. No puedo esperar para tener una imagen microscópica de este... Es parte de un cráter de Gigapan of Gale que puedes ver aquí":

Pero lo cierto es que la NASA y el propio rover Curiosity ya han desmentido que esta imagen muestre los restos de un ser vivo. Sin embargo, la fotografía tomada con la cámara Mastcam sí tiene un gran valor, ya que habla sobre el pasado del agua en Marte y las pruebas que dejó.

"Espío con mi Mastcam... dientes de tiburón?? Bueno, no exactamente", escribía la cuenta oficial del robot en Twitter. "Cuando el agua subterránea antigua fluía aquí en Marte, transportaba minerales que endurecieron la roca en algunos lugares más que en otros. Más tarde, los vientos erosionaron la roca, dejando atrás estas formas funky".