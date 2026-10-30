Por esto le tienes pánico a los payasos según la ciencia (y no es por las películas de terror)

¿Sabías que el 53% de las personas le tiene miedo a los payasos? Incluso un 5% siente un pánico extremo. Una cifra que supera la fobia a las alturas, la sangre o volar.

Un estudio de la Universidad de Gales del Sur usó un cuestionario en casi mil personas para descubrir la verdad y el resultado fue sorprendente.

La razón número uno de este miedo son las señales emocionales ocultas. El maquillaje denso enmascara por completo los rasgos faciales reales. Tu cerebro entra en colapso al no poder leer las intenciones de la persona.

Esta reacción ayuda a entender por qué algo diseñado para entretener puede generar precisamente la respuesta contraria. En las interacciones cotidianas, solemos interpretar los gestos, las miradas y los movimientos del rostro para hacernos una idea de cómo se siente la otra persona. Cuando esos indicadores están exagerados, ocultos o parecen contradictorios, interpretar sus intenciones puede resultar mucho más difícil.

Además, el miedo no siempre aparece porque exista una amenaza real. En ocasiones, la incertidumbre basta para generar incomodidad: no saber qué va a suceder o cómo reaccionará alguien puede mantenernos en alerta. En el caso de los payasos, la combinación de expresiones artificiales, sonrisas permanentes y gestos exagerados puede contribuir a esa sensación de extrañeza, aunque cada persona la experimente de manera diferente.

No sabes si está feliz, enfadado o qué va a hacer en el siguiente segundo. Esa imposibilidad de predecir su conducta genera una alerta de peligro inmediata.

Las mujeres reportaron un nivel de fobia superior al de los hombres durante las pruebas. Los expertos concluyen que la falta de previsibilidad facial activa nuestro mecanismo defensivo más primario.

Esa sonrisa pintada sobre un rostro inexpresivo es, según la psicología, la trampa visual perfecta para desencadenar el terror.