Cuántos eclipses habrá en 2026 y cuándo ocurrirán

Los eclipses son uno de los fenómenos más fascinantes de observar y los amantes de la astronomía están de suerte porque este 2026 viene cargado de ellos. Te contamos cuándo son para que no te pierdas ninguno.

Los eclipses son cíclicos, y se repiten en varias ocasiones a lo largo de las diferentes estaciones del año. De hecho, cada año se producen entre 4 y 7 eclipses de Sol o Luna. Durante el siglo XXI, se producirán 223 eclipses solares y 230 eclipses lunares.

Eclipse solar y lunar

Un eclipse de Sol sucede cuando el Sol es cubierto por la Luna que se sitúa entre el Sol y nuestro planeta cuando hay Luna Nueva. Por otro lado, los eclipses de Luna se producen cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Entonces la Luna solo puede estar en fase de Luna Llena.

Eclipse total solar | Egor Suvorov para iStock

Además, los eclipses pueden ser totales o parciales. En un eclipse parcial, la Luna no cubre por completo el disco solar, apareciendo el medio sol brillante, mientras que en un eclipse total, la Luna cubre totalmente el Sol. ​

Eclipse parcial de luna | Sinc

Todos los eclipses de 2026

Tal y como aseguran los expertos, en 2026 ocurrirán cuatro eclipses: dos de Sol y dos de Luna. El primero será un eclipse solar anular el 17 de febrero que creará un asombroso "anillo de fuego" visible principalmente desde la remota Antártida y partes del sur de África. Aunque sea difícil de observar en persona, este magnífico fenómeno nos muestra cómo la Luna puede ocultar gran parte del disco solar central.

En marzo, el día 3, habrá un eclipse total de Luna que se podrá ver desde Asia, Australia, las islas del Pacífico y América. Unos meses después, el 28 de agosto se producirá un eclipse lunar parcial que será visible desde América, Europa y África con gran claridad.

El gran protagonista de este año

Pero, sin ninguna duda, el gran protagonista de este año será un eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y cruzará regiones de España, Islandia y también Groenlandia. Durante pocos minutos, el día se convertirá en una noche repentina, permitiendo observar la corona del Sol, esa atmósfera exterior que resulta siempre tan misteriosa.

Se trata de un fenómeno que hace 114 años no se producía en la Península Ibérica.

¿Podrán verse desde España?

En España se podrán ver dos eclipses en 2026. El primero será el eclipse solar total del 12 de agosto. Tan solo unos días después, el 28, también se podrá disfrutar de un eclipse lunar parcial.