Así logra tu cerebro 'sentir' dolor ajeno cuando ves una herida o sangre en una película

¿Alguna vez has sentido un escalofrío al ver una herida o sangre en una película, como si el dolor fuera tuyo? No es solo tu imaginación: tu cerebro realmente lo experimenta.

Un estudio reciente publicado en Nature y realizado por científicos de las universidades de Reading (Reino Unido), Ámsterdam y Minnesota (Estados Unidos) revela por qué ocurre esto.

Según los investigadores, nuestro cerebro tiene un "mapa" del cuerpo, que se activa incluso cuando solo vemos imágenes. Nicholas Hedger, el autor principal del estudio, explica que las imágenes de lesiones o heridas "activa patrones en el cerebro que coinciden con la parte del cuerpo afectada".

Para llegar a esta conclusión, los científicos escanearon el cerebro de 174 personas mientras miraban escenas de películas con heridas y sangre. Los resultados mostraron que el cerebro respondía activando las mismas áreas que se usarían si la persona estuviera sintiendo el dolor en su propio cuerpo.

Esto significa que lo que observamos en pantalla puede activar las mismas regiones que usamos para sentir tacto o dolor.

Así que la próxima vez que veas una escena impactante, recuerda que no solo es tu mente: tu cerebro realmente está "sintiendo" lo que ves, activando una respuesta física automática.

Este hallazgo también ayuda a explicar por qué algunas personas son especialmente sensibles a las escenas violentas, mientras que otras apenas se inmutan. Si el "mapa corporal" se activa con mayor intensidad, la experiencia puede resultar más vívida e incluso desagradable. No se trata solo de impresión psicológica, sino de una simulación interna muy real que el cerebro pone en marcha casi sin que nos demos cuenta.

Además, esta capacidad de "sentir lo que vemos" está relacionada con la empatía. Ese mismo mecanismo que nos hace encogernos ante una herida ficticia es el que nos permite comprender el dolor ajeno en la vida real. En cierto modo, el cerebro ensaya constantemente respuestas físicas y emocionales para prepararnos socialmente. La pantalla actúa como detonante, pero la reacción nace de un sistema mucho más profundo que conecta percepción, cuerpo y emoción en cuestión de milisegundos.