Un eclipse, Luna de Gusano y un cambio de hora: estos son todos los eventos astronómicos de marzo

Marzo está a la vuelta de la esquina y con él, nuevos eventos astronómicos que tanto los amantes como los no amantes del cielo podrán disfrutar durante estos días. Te contamos los detalles.

Sin duda, el protagonista de este mes es el equinoccio que dará inicio a la primavera en el hemisferio norte y al otoño en el sur. Esta comenzará oficialmente el día 20 de marzo.

Concretamente, ocurrirá el jueves 20 de marzo a las 15:46 hora peninsular española, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Durante este día, el Sol incidirá directamente sobre el ecuador, de manera que tendremos duraciones de día y de noche muy similares.

Calendario lunar

La Tierra emplea aproximadamente 29 días y medio en completar el ciclo de las cuatro fases principales: luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Pero como cada año tiene un total de 365 o 366 días, hay un total de 12,4 ciclos lunares completos al año. Eso quiere decir que, cada entre dos y medio y tres años aproximadamente, se dan 13 lunas llenas al año.

Una vez terminada la luna llena, esta pasa a cuarto menguante; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de C.

Posteriormente, la luna se convierte en luna nueva, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Tras la luna nueva, esta pasa a cuarto creciente que, al contrario que cuarto menguante, esta vez es la parte derecha la que se ilumina. Tras ella, llega la luna llena, y vuelve a empezar el ciclo lunar.

Luna llena | Unsplash

La Luna comenzará el mes en luna llena, para pasar después a cuarto menguante, antes de comenzar su progresión con luna nueva y finalizando el mes en cuarto creciente. El calendario lunar de marzo es el siguiente:

Luna llena: 3 de marzo (12:39 horas), bajo el signo de Virgo.

(12:39 horas), bajo el signo de Virgo. Cuarto menguante: 11 de marz o (10:41 horas), bajo el signo de Sagitario.

(10:41 horas), bajo el signo de Sagitario. Luna nueva: 19 de marz o (2:26 horas), bajo el signo de Piscis.

(2:26 horas), bajo el signo de Piscis. Cuarto creciente: 25 de marzo (20:19 horas), bajo el signo de Aries.

Luna de Gusano

Como siempre, la Luna llena tiene un nombre derivado de las leyendas de los antiguos nativos americanos. En este caso, se llama Luna de Gusano, ya que en esta época el suelo, ya sin hielo, comenzaba a ablandarse, por lo que volvían a verse las típicas lombrices de tierra.

Si el cielo está despejado y queremos ver la Luna de Gusano en todo su esplendor, habrá que posicionarse en un lugar lo más oscuro posible y en plena naturaleza, sin objetos que nos impidan la visión.

Eclipse total lunar

Está claro que a este mes de marzo no le va a faltar nada. El mismo día que hay Luna llena, es decir, el 3 de marzo, también tendrá lugar un eclipse total lunar en el que nuestro satélite se ocultará al pasar por la sombra de la Tierra.

Eclipse total lunar | Ramón Suárez Guerrero para iStock

Este fenómeno es popularmente conocido como "Luna de Sangre". Para una mejor visualización, se recomienda acudir a lugares alejados de la contaminación lumínica y, aunque no se requiere equipo especializado, unos binoculares o un telescopio podrían mejorar la experiencia.

Este se podrá ver desde Asia, Australia, las islas del Pacífico y América

Cambio de hora

En España, el cambio de hora 2026 para pasar a modo verano se lleva a cabo el último fin de semana de marzo.

Así pues, el cambio de hora tendrá lugar en la madrugada del 28 al 29 de marzo. De este modo, a las 2:00 horas tendremos que adelantar los relojes para que marquen las 3:00 horas, dando por iniciado el horario de verano. A las dos serán las tres.