Mundial de fútbol 2026: esta es la mejor estrategia para ganar una tanda de penaltis

Las tandas de penaltis siempre se ha dicho que son pura suerte. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Queensland (Australia) sostiene que el final depende mucho más de la estrategia que del azar. El estudio, publicado en la revista Football Studies, concluye que ordenar correctamente a quienes los van a tirar puede aumentar de forma significativa las probabilidades de victoria.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron cientos de penaltis internacionales y realizaron millones de simulaciones matemáticas con distintos escenarios. Su principal hallazgo desmonta la creencia de que lanzar primero garantiza una ventaja decisiva.

Según los autores, el factor que realmente marca la diferencia es la presión psicológica. El equipo que lanza en segundo lugar se enfrenta con mayor frecuencia a penaltis de "vida o muerte", en los que un fallo supone la eliminación inmediata. En esos casos, la tasa de acierto cae hasta aproximadamente el 60%, mientras que cuando el lanzamiento sirve para ganar la tanda la efectividad se acerca al 90%.

La investigación también revela que el orden de los lanzadores puede modificar las opciones de victoria en más de diez puntos porcentuales. Si un equipo comienza la tanda, la estrategia más eficaz consiste en colocar a sus mejores futbolistas en los primeros lanzamientos. En cambio, si tira en segundo lugar, puede resultar más rentable reservar a los jugadores con mayor fortaleza mental para el cuarto y el quinto penalti, cuando la presión alcanza su punto máximo.

Los investigadores concluyen que el éxito no depende únicamente de la calidad técnica de los futbolistas. La capacidad para soportar la presión resulta igual de importante, por lo que los cuerpos técnicos deberían elegir a los lanzadores teniendo en cuenta tanto su precisión como su resiliencia psicológica.