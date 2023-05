El método científico demostrado para llamar a un gato y que te haga caso

Los gatos no son como los perros. Son animales independientes, distantes y, en ocasiones, malhumorados. Además, no suelen acudir a las llamadas de sus dueños o de personas ajenas tan alegremente como un can. Sin embargo, hay formas y formas de llamarles.

El caso es que no todas funcionan igual. Así lo ha demostrado un grupo de científicos franceses de la Universidad de París Nanterre. Ha investigado el comportamiento de doce felinos que vivían en un bar de gatos de la ciudad, y ha presentado los resultados en un estudio de la revista 'Animals'.

Para analizar su comportamiento, los científicos primero se aseguraron de que los felinos estaban cómodos con su presencia. Una vez acostumbrados al investigador, a cada gato se le puso en una habitación con un científico, con el que interactuó de cuatro formas diferentes.

Primero, los investigadores llamaron al gato usando solo su voz; después gesticularon pero no hicieron sonido; vocalizaron e hicieron gestos para hablar y, por último, permanecieron sentados sin hacer ningún gesto ni pronunciar sonido alguno, como señala 'Guru Meditation'.

Niño con gato | Freepik

Los investigadores observaban que los gatos se acercaban más cuando las personas gesticulaban y hablaban en dirección a los felinos. Además, los animales reaccionaban más rápido a las señales solo visuales que a las señales únicamente auditivas. Este último hallazgo fue inesperado para los científicos, dado que los gatos no suelen ser tan buenos siguiendo gestos.

Por otro lado, los expertos observaron que los gatos movían la cola con más frecuencia cuando había solo señales vocales. Cuando menos la movían era cuando la persona se quedaba inmóvil. Esto es curioso porque, al contrario que los perros, los felinos mueven la cola cuando están estresados e incómodos.