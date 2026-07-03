El polvo lunar podría esconder rastros de tecnología extraterrestre, según un estudio

La búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra podría estar tomando un nuevo camino. Un estudio plantea que, en lugar de esperar señales de radio enviadas por civilizaciones avanzadas, quizá la mejor opción sea buscar "restos" de antiguas tecnologías extraterrestres escondidos en lugares como la Luna.

Hasta ahora, la búsqueda de tecnofirmas (señales que demostrarían la existencia de una civilización tecnológica) se ha centrado sobre todo en detectar emisiones procedentes de otros sistemas estelares. Sin embargo, los investigadores señalan que esas señales podrían durar muy poco tiempo. Incluso la propia humanidad lleva apenas un siglo generando emisiones capaces de ser detectadas desde el espacio.

Por eso, el astrofísico Brian C. Lacki propone buscar otro tipo de pistas: tecnofirmas pasivas, es decir, huellas que no necesitan estar activas para permanecer visibles durante millones de años. Entre ellas estarían los restos de grandes estructuras espaciales construidas por civilizaciones avanzadas que, con el paso del tiempo, podrían haberse fragmentado hasta convertirse en pequeñas partículas.

La Luna sería un lugar especialmente interesante para encontrarlas. Su superficie apenas cambia con el paso del tiempo, por lo que el polvo lunar podría haber conservado durante miles de millones de años materiales procedentes del espacio. Según esta hipótesis, analizar el regolito lunar podría revelar algún día indicios de una tecnología que no tuvo origen en la Tierra.

Eso sí, los científicos no han encontrado ninguna prueba de tecnología extraterrestre. El estudio plantea una nueva forma de buscarla.