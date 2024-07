Mercurio podría albergar una capa repleta de diamantes

Mercurio se trata del planeta del sistema solar más cercano al Sol. Sin embargo, este no es el astro con las temperaturas más altas, pues hace unos días ya te explicamos cuál es el más caliente del sistema solar. Mercurio sigue siendo un gran desconocido en el mundo científico y se van conociendo muy poco a poco más detalles sobre él.

Unas últimas investigaciones de un equipo de geocientíficos chinos y belgas apuntan que Mercurio podría esconder una capa de diamantes bajo su corteza, según Universe Today. De esta manera, en estas nuevas simulaciones de la evolución temprana de este planeta que se han llevado a cabo se ha dado a conocer que esta capa tiene un grosor de 15 km y está situada entre el núcleo y el manto, a cientos de kilómetros por debajo de la superficie.

Estas nuevas averiguaciones fueron incentivadas por los resultados obtenidos tras las mediciones de rastreo por radio realizadas por la misión MESSENGER de la NASA. Esta permitió conocer mejor la composición y el interior de Mercurio, dando a conocer que estaba formado por una capa metálica externa, una capa líquida y un núcleo sólido interno.

Por su parte, se estableció que las manchas negras de la superficie de Mercurio podría tratarse de grafito que procedía de su interior. Debido a la alta cantidad de grafito se suponía que también debía haber mucho carbono. De ahí esta idea de que pudiera albergar diamantes, pues este consiste en un mineral compuesto por carbono puro. Por su parte, la presión que hay entre el núcleo y el manto podrían originar estos diamantes.

Esta investigación también ha aportado un poco de luz a los desconocidos y misteriosos campos electromagnéticos del planeta. El diamante es un genial conductor térmico que repercute en la manera en que los materiales de su interior se enfrían y, por tanto, en que se mueven. Por su parte, esos movimientos influyen en la generación de campos magnéticos.

Los investigadores que han llevado a cabo estos descubrimientos forman parte del Center for High-Pressure Science and Technology Advanced Research, the School of Earth Sciences and Resources at the China University of Geosciences, the Department of Earth and Environmental Sciences at KU Leuven y the Department of Geology at the University of Liege.