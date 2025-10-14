La memoria o el lenguaje son distintos en cada persona según su microbiota intestinal

Un equipo de investigadores ha planteado que la microbiota intestinal puede influir en la salud cognitiva durante el proceso de envejecimiento, y ha comprobado que funciones como la memoria o el lenguaje son diferentes en cada persona en función de la composición de esa microbiota.

Y han corroborado además, como una de las conclusiones principales de su trabajo, que modificar la composición de la microbiota a través de cambios en la dieta podría retrasar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Los resultados del trabajo de investigación, que se han publicado en la revista Scientific Reports, abren la puerta a futuras investigaciones sobre intervenciones nutricionales para prevenir o mitigar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, ha subrayado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en una nota difundida hoy.

El trabajo se ha llevado a cabo con 54 personas sanas mayores de 55 años y pone de relieve cómo diferentes perfiles de microbiota están asociados con variaciones en áreas de la corteza cerebral relacionadas con funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y el procesamiento emocional.

La investigación la ha llevado a cabo el Grupo de Modelado Computacional de la Inteligencia, del Centro de Automática y Robótica (CSIC-Universidad Politécnica de Madrid), en colaboración con el grupo IMDEA-Food, y es el primero en analizar la relación entre la microbiota intestinal y la actividad cerebral espontánea mediante electroencefalograma en reposo en personas sanas.

Así se ha llegado a dos hallazgos fundamentales según las áreas cerebrales en las que se han descubierto diferencias; por un lado, que la composición de la microbiota intestinal en sujetos sanos podría influir en la actividad del cerebro; y además, que la actividad cerebral podría influir durante el envejecimiento en funciones clave, como la memoria, el lenguaje y la cognición social (como el reconocimiento de emociones, la empatía, normas sociales o el razonamiento moral).

Su conclusión: no todas las microbiotas intestinales son iguales, lo que afecta a la actividad cerebral incluso en ausencia de enfermedad.

La microbiota intestinal es el principal regulador del eje intestino-cerebro, pero hasta ahora se desconocía su influencia en la actividad cerebral.

En este trabajo cuyo primer autor es José Ignacio Serrano y que ha liderado María Dolores del Castillo Sobrino, ambos del CAR-CSIC-UPM, se sugiere que diferentes perfiles de microbiota en personas mayores de 55 años sanas se asocian con diferente actividad espontánea en las áreas corticales-mediales posteriores del cerebro, las que están involucradas en funciones como la percepción, la memoria y el procesamiento de información interna.