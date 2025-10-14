SpaceX lanza con éxito su undécimo vuelo de Starship: será el último tal y como lo conocemos

Esta madrugada, SpaceX ha realizado el undécimo vuelo de prueba de su cohete Starship. La misión despegó desde sus instalaciones en Starbase, Texas, y cumplió con varios de los objetivos previstos: el propulsor (Super Heavy) se separó, descendió y aterrizó de manera controlada en el Golfo de México, mientras que la etapa superior continuó su trayectoria hasta el océano Índico.

Durante el vuelo, se desplegaron ocho estructuras que simulan satélites Starlink, como en misiones anteriores, y la nave probó maniobras más complejas como el encendido de motores en el espacio y ajustes durante la reentrada. También aprovecharon para estudiar el comportamiento del escudo térmico, retirando algunas losetas para conocer sus límites de resistencia.

Este undécimo test marca un punto de inflexión porque representa el último lanzamiento de la versión actual (V2) del diseño antes de que SpaceX comience a hacer pruebas con prototipos mejorados destinados a misiones más ambiciosas.

Lo que se espera ahora son vuelos con la nueva versión del Starship, que incorporará mejoras esenciales como reabastecimiento orbital, nuevos sistemas de reentrada más refinados y diseños que faciliten el aterrizaje de vuelta en tierra firme. La empresa ya planea realizar pruebas suborbitales con esa nueva versión antes de intentar un vuelo orbital completo.

En definitiva, esta madrugada el programa Starship ha sumado otro éxito que refuerza la confianza en la hoja de ruta hacia la Luna y Marte. Pero los verdaderos desafíos están por venir, cuando ese nuevo modelo enfrente su bautismo orbital y demuestre su capacidad de reutilización total.