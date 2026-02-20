Aumento sin precedentes del deshielo en Groenlandia a causa del cambio climático

Un estudio liderado por la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Nature Communications demuestra que el cambio climático ha alterado profundamente los episodios extremos de fusión del casquete de hielo de Groenlandia: los ha hecho más frecuentes, más extensos y más intensos.

Desde 1990, el área afectada por episodios extremos de fusión ha aumentado a un ritmo de 2,8 millones de km² por década. Y la producción de agua fruto de la fusión del hielo se ha multiplicado por seis: si en el periodo 1950-2023 era de 12,7 gigatoneladas por década, desde 1990 esta cifra se ha elevado hasta 82,4 gigatoneladas por década.

Siete de los diez episodios más extremos de fusión se han producido después del año 2000, incluyendo los acontecimientos récord de agosto de 2012, julio de 2019 y julio de 2021, que no tienen precedentes dinámicos comparables, lo que subraya su carácter excepcional. El estudio constata una clara intensificación termodinámica de los episodios extremos de fusión, de forma que se produce más agua en cada uno: desde 1990, esta producción de agua ha aumentado un 25% respecto al periodo 1950-1975 si se comparan episodios con una circulación equivalente de masas de aire anticiclónicas y ciclónicas, y hasta un 63 % cuando se analiza el conjunto de todos los episodios extremos.

La zona más afectada es el norte de Groenlandia, que emerge como uno de los principales puntos críticos. Las proyecciones futuras bajo escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero indican que hacia finales de siglo las anomalías extremas de producción de agua de fusión podrían incrementarse hasta tres veces más.

Ha liderado la investigación Josep Bonsoms, investigador y docente posdoctoral del Departamento de Geografía de la UB, y ha participado el también docente de este departamento Marc Oliva. Desarrollado en el marco del Grupo de Investigación Antarctic, Arctic and Alpine Environments (ANTALP), el estudio analiza los episodios extremos de fusión registrados entre 1950 y 2023 mediante una metodología innovadora de clasificación: el tipo de circulación de masas de aire anticiclónicas y ciclónicas se combina con un modelo climático regional.

Esta aproximación ha permitido diferenciar el papel de los factores termodinámicos (asociados al calentamiento atmosférico) de los factores dinámicos (relacionados con la circulación atmosférica) en la intensificación de los episodios de fusión.

Groenlandia, en el punto de mira

En un contexto de atención internacional creciente sobre Groenlandia —tanto por los cambios acelerados en el medio físico y la criosfera como por las implicaciones geopolíticas que se derivan—, los resultados de la investigación adquieren especial relevancia. Bonsoms, primer autor del artículo, explica que "la rápida transformación de la capa de hielo no solo tiene consecuencias ambientales globales, como el aumento del nivel del mar o posibles alteraciones de la circulación oceánica, sino que también sitúa al Ártico en el centro de nuevas dinámicas estratégicas, económicas y territoriales".

En este escenario, comprender los mecanismos que intensifican los episodios extremos de fusión resulta esencial para anticipar riesgos futuros y orientar decisiones políticas basadas en evidencia científica sólida.

La investigación se enmarca en el proyecto GRELARCTIC del grupo de investigación de la UB ANTALP, con Marc Oliva como investigador principal, y se ha llevado a cabo con el apoyo de un galardón del programa ICREA Academia.

Referencia:

Bonsoms, J.; González-Herrero, S.; Fettweis, X. et al. "Record-breaking Greenland ice sheet melt events under recent and future climate". Nature Communications, 2026.