¿Desayunas lo mismo cada día? Tiene más lógica de lo que parece

¿Te suena eso de desayunar lo mismo todos los días? Tal vez no le hayas dado muchas vueltas, pero resulta que hay más razones detrás de este comportamiento repetitivo de lo que crees. Y es que, según un estudio, esta rutina tiene que ver tanto con nuestra biología como con nuestra psicología.

Los científicos descubrieron que, cuando se trata de desayuno, la mayoría de las personas, tanto en Estados Unidos como en Francia, suelen elegir los mismos alimentos todos los días. En el estudio, el 68% de los participantes aseguraron que repetían desayuno al menos dos veces a la semana, siendo los franceses los que más se aferraban a sus opciones diarias. ¿Por qué? La explicación parece estar en el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. Por la mañana, cuando nuestros niveles de energía son más altos, tendemos a optar por lo práctico, lo que nos lleva a elegir un desayuno que no requiera mucha reflexión.

A esto también se suma un factor muy cotidiano: la toma de decisiones. Por la mañana, cuando todavía estamos activando el cerebro para empezar la jornada, muchas personas prefieren evitar pensar demasiado en qué comer. Repetir el mismo desayuno simplifica la rutina y reduce lo que algunos psicólogos llaman "fatiga de decisión", es decir, el desgaste mental que supone elegir constantemente entre varias opciones. Tener un desayuno habitual permite empezar el día con menos esfuerzo mental y dedicar esa energía a otras tareas.

Pero cuando el día avanza y la energía decae, es cuando empezamos a buscar variedad, texturas nuevas y comidas que nos motiven más. En el fondo, lo que pasa es que el desayuno es más una necesidad funcional para empezar el día, mientras que en las comidas de la tarde, buscamos algo más estimulante.

Así que si alguna vez te has preguntado por qué desayunas siempre lo mismo, la respuesta está en cómo nuestros cuerpos y mentes gestionan la energía a lo largo del día. Aunque si alguna vez te apetece darle un giro a tu desayuno, ¡siempre puedes hacerlo!

Además, las costumbres alimentarias de primera hora suelen formarse con el tiempo y pueden estar muy ligadas a hábitos familiares o culturales. Muchas personas crecen desayunando ciertos alimentos y mantienen esa elección durante años simplemente porque les resulta familiar y reconfortante. De hecho, esa repetición no tiene por qué ser negativa si el desayuno es equilibrado, ya que la regularidad también puede facilitar que mantengamos una dieta estable y organizada a lo largo de la semana.