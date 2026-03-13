¿LO SABÍAS?
¿Qué es la impresión 4D?
Se trata de una evolución de la impresión en 3D para crear objetos que se adapten al entorno una vez entran en contacto con determinados estímulos.
La impresión 4D es una evolución de la impresión 3D que utiliza materiales inteligentes que pueden programarse para cambiar de forma, color o tamaño.
Los objetos impresos no solo tienen una forma tridimensional, sino que además están diseñados para cambiar de forma, propiedades o comportamiento cuando reciben ciertos estímulos como calor, humedad, luz, electricidad o campos magnéticos.
De esta forma, los objetos podrían doblarse, separarse o incluso desintegrarse por sí mismo cuando reaccionan con el entorno. El objetivo es poder crear objetos tridimensionales que puedan adaptarse a las circunstancias del momento.
Se trata de una tecnología que todavía se encuentra en fase de investigación y desarrollo, pero que podría suponer un cambio en industrias como la medicina, la robótica, la arquitectura o la industria aeroespacial.
Otras aplicaciones de esta técnica se relacionan con la fabricación de prendas de ropa o calzado que se adapten al cuerpo, al movimiento, transpiración o temperatura.
