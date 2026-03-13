¿Cambian nuestros sueños con la edad?

A medida que crecemos, nuestros sueños parecen cambiar. Mientras que los niños suelen tener pesadillas con monstruos bajo la cama, los adultos, en su mayoría, sueñan con situaciones más cotidianas o estresantes, como plazos de entrega. Sin embargo, ¿realmente cambian nuestros sueños con el paso del tiempo?

Aunque el tema no se ha investigado mucho, algunos estudios sugieren que nuestros sueños reflejan los cambios en el cerebro, la memoria y las emociones a lo largo de la vida. La "hipótesis de la continuidad" sugiere que los sueños están ligados a lo que vivimos durante el día. Si estamos relajados, es probable que soñemos con paisajes tranquilos, mientras que si estamos ansiosos, nuestros sueños pueden estar llenos de trabajo o preocupaciones cotidianas.

En la infancia, los sueños suelen ser simples, con animales o objetos estáticos. A medida que entramos en la adolescencia, los sueños se vuelven más frecuentes y vívidos, reflejando los cambios y tensiones de esta etapa de la vida. En la adultez, los sueños se vuelven más mundanos y menos emocionantes. Ya en la vejez, la memoria de los sueños tiende a disminuir, y las personas pueden experimentar "sueños en blanco", donde saben que soñaron pero no recuerdan los detalles.

Otro aspecto que también influye es la cantidad y la calidad del sueño que tenemos en cada etapa. Los niños y adolescentes suelen pasar más tiempo en fases profundas del sueño, especialmente en la fase REM, que es cuando los sueños son más intensos y narrativos. Con el paso de los años, esa fase puede reducirse o fragmentarse, lo que explica en parte por qué los adultos recuerdan menos sueños o los perciben como menos vívidos que en etapas anteriores de la vida.

Estos cambios en los sueños reflejan cómo las emociones, el cerebro y la calidad del sueño interactúan a lo largo de nuestras vidas.

Además, el contenido de los sueños también suele adaptarse a las preocupaciones y responsabilidades propias de cada edad. Mientras que en la infancia predominan los elementos fantásticos o imaginarios, en la vida adulta aparecen con más frecuencia escenarios relacionados con el trabajo, las relaciones personales o las decisiones importantes. En ese sentido, los sueños funcionan casi como un reflejo simbólico de nuestras experiencias diarias, mostrando cómo el cerebro sigue procesando emociones y recuerdos incluso mientras dormimos.