Llegar siempre tarde puede tener excusa: el motivo científico detrás de este hábito

Una de las cosas que más irrita a la gente es tener que esperar más de la cuenta a la persona con la que hemos quedado a una determinada hora. Todos tenemos ese amigo que siempre llega tarde a cualquier plan. Desde ir a tomar algo a un bar, hasta una cita médica importante, parece que hay que contar siempre con que nunca estará a tiempo para nada.

La sensación de impotencia de no poder hacer nada y ver que van pasando los minutos y no aparece en el lugar acordado no le gusta a nadie. Quizá podamos pensar que este comportamiento viene de la pereza o la desorganización, pero hay causas más profundas que explican este hecho.

Por qué hay personas que nunca llegan puntuales

Según un estudio de la Universidad de Washington, el llegar tarde a todos los sitios tiene que ver con lo que se llama la Memoria Eventual Basada en el Tiempo. Llevaron a cabo diferentes experimentos en los que algunas personas controlaban mejor que otras el tiempo que usaban para realizar una tarea. En el caso contrario, perdían la noción del tiempo y, con ello, el control de la situación.

A todos nos ha ocurrido alguna vez que pensamos que han pasado cinco minutos desde la última vez que miramos el reloj, y en realidad han pasado veinte. Pues bien, el problema viene cuando se tiene esta sensación de forma crónica. Las personas afectadas por esta dificultad, llegan a sus citas con cierto retraso, o al revés, con mucha antelación a sus compromisos.

Es verdad que esta percepción es innata, pero aun así es posible encontrar soluciones para controlar mejor el tiempo. Una de ellas es, por supuesto, mirar más el reloj, sea en un smartwatch, en un reloj de pulsera o directamente en el móvil. Cada uno puede buscar sus propias referencias para saber cuánto puede llevar una tarea, para la próxima vez que salga de casa lo haga a la hora justa.

