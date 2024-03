Has visto esta imagen mil veces, pero no es correcta: ¿cómo fue realmente la evolución del hombre?

Cuando se habla de la evolución, esa imagen, que siempre aparece en los libros de ciencia e historia, viene a la cabeza de forma instantánea. En ese sentido, se trata de una ilustración que muestra a un mono que camina hacia adelante, progresando hasta convertirse en un humano moderno, tal y como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, esa imagen que se encuentra tan arraigada en realidad no resulta correcta.

Y es que la evolución no se trata de un proceso tan lineal como da a entender. De hecho, se puede llegar a pensar que se han añadido características mejores, así como más complejas con el transcurso de las distintas generaciones. No obstante, la realidad es más bien distinta. En ese contexto, el desarrollo del ser humano es más parecido a un árbol. En él, las especies de homínidos no cambiaban bruscamente de la noche a la mañana, sino que coexistían entre ellas hasta el punto en que una se volvía la mayoritaria.

Un ejemplo de ello es el homo sapiens, quien convivió con los neandertales durante miles de años. Incluso, hoy en día, hay rasgos que son heredados de los neandertales, y que se siguen conservando, como aquellas personas que tienen el cabello pelirrojo y la piel pálida, o aquellos con un ritmo circadiano muy madrugador. Se calcula que todos tenemos hasta un 4% de genes neandertales, lo que es una demostración más de que esa ilustración está incompleta.

Por otro lado, la evolución no solo implica ganar complejidad en cada una de las habilidades. Por el contrario, el homo sapiens ha ido experimentado una pérdida paulatina de genes con respecto a las especies anteriores.

Por lo tanto, esta imagen deja por el camino mucha información. Se trata de una cuestión que los libros nos han inculcado durante muchos años y que esconde más errores de los que se pensaba.