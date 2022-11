¿Engorda más comer delante de la televisión?

Comer o picar algo mientras ves una serie o un programa en la televisión no es algo extraño en la sociedad actual. ¿Quién no ha disfrutado de su programa favorito comiendo un aperitivo? Seguramente lo has hecho alguna vez. De hecho, es una práctica habitual tener a mano algo de picar para evitar tener que levantarnos si entra el hambre.

A esto hay que sumarle que muchas plataformas de streaming cuentan con la opción de pasar automáticamente al siguiente capítulo, por lo que, las pocas calorías consumidas a la hora de coger el mando se reducen.

Según un estudio realizado por Cleveland Clinic la televisión no es un estimulante del apetito, sino una distracción que nos impide saber cuándo estamos saciados. Comer viendo la televisión hace que la comida sea menos satisfactoria. De hecho, solemos concentrarnos en el programa y esto hace que sea más fácil pasar por alto las señales de que hemos comido lo suficiente o que el estómago está lleno.

Por qué debemos dejar de comer mientras vemos la televisión

Entonces, ¿por qué vinculamos la televisión con la comida? Se debe principalmente al contenido emitido. Explican en el estudio que los telediarios o programas de cocina pueden animarnos al consumo de comida saludable mientras que los anuncios pueden generar un efecto contrario. Por estos motivos ver la televisión es un momento malísimo para ingerir alimentos.

Esta estimulación involuntaria provoca que busquemos inconscientemente algo que nos llene rápidamente, no porque realmente tengamos hambre, sino que solemos vincular ver la televisión con comer. Por ello, comer lejos del televisor fomenta una alimentación de la que somos más conscientes.

No solo prestamos atención a la comida que tenemos frente a nosotros, sino que diferenciamos mejor las señales de saciedad y sobre todo elegimos productos más saludables para ingerir. Por ello, debemos desterrar el hábito de sentarnos a ver la televisión con un plato de snacks de grasas saturadas y cambiarlo por una macedonia de frutas.

