La pantalla del Samsung Galaxy S25 FE será de auténtico buque insignia

Este año tendremos también un nuevo smartphone de alta gama de Samsung que presumirá de un precio más accesible. Una vez más hablamos de la variante FE, que como sabéis es la abreviatura de Fan Edition, y que se ha caracterizado estos años por ofrecer precios más ajustados en la gama alta. En esta ocasión el nuevo tope de gama accesible se ha filtrado de nuevo, y nos ha desvelado importantes novedades, sobre todo en su pantalla, que serán mucho mejores que las de sus predecesores, con unas especificaciones de alta gama.

Una pantalla de altura, y un diseño más delgado

El futuro teléfono de Samsung se estrenaría con mejoras relevantes en su diseño, que implican entre otras cosas, un nuevo perfil más delgado que su predecesor, ya que contaría con un lado de solo 7,4 mm, lo que es una buena reducción frente a los 8 mm de su predecesor. Y parece que esto sería posible al adoptar una nueva tecnología de pantalla.

Esta será un panel OLED flexible, lo que quiere decir que este teléfono contará con una pantalla de primer nivel, y mucho mejor que la de los modelos anteriores, por lo que la calidad de este panel será uno de los aspectos más atractivos del nuevo teléfono. Esta tecnología permitirá no solo reducir el perfil del teléfono, sino también adelgazar al mínimo los biseles de la pantalla del terminal.

Eso sí, la mejora de la tecnología de pantalla por una OLED flexible, no implica necesariamente que se vaya a aumentar la resolución de la misma. Ya que en este aspecto no será un teléfono con una pantalla de buque insignia porque se quedaría en resolución Full HD+, lo que no quita que sea una pantalla extraordinaria. También otras filtraciones apuntan a unas características muy potentes, añadiendo ahora un procesador Exynos 2400 de Samsung, que es uno de los más potentes del mercado ahora mismo.

Este vendría acompañado de 8GB de memoria RAM. Eso sí, la batería será un tanto decepcionante, ya que se espera que tenga una capacidad de 4700 mAh, cuando la media suele ser de unos 5000 mAh, algo cuando menos chocante cuando hablamos de móviles de gama alta. Esta batería se podría cargar mediante una potencia de 45 W, la máxima que ofrecen los dispositivos de Samsung.

En cuanto a la cámara de fotos, se espera que el Samsung Galaxy S25 FE nos ofrezca tres sensores, el principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles, y un teleobjetivo de 8 megapíxeles, por lo que será bastante completa, aunque no lo suficiente como para considerarla como de alta gama, ni mucho menos. Delante, la cámara para hacer selfies sería de 12 megapíxeles. Un móvil que debería presentarse a la vuelta del verano o a comienzos del otoño, para dar continuidad a la gama alta de los coreanos.