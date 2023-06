Encuentran el agujero negro más grande hasta la fecha: dentro cabrían 30.000 millones de soles

Durante años el universo ha sido objeto de estudio para el humano, que intenta comprender un poco mejor la Tierra y llegar a conocer si existe vida ahí fuera de ella.

Pero esto no es únicamente lo que los astrónomos investigan día a día. Los agujeros negros también son objeto de estudio y se estima que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay unos 100 millones. Sin embargo, ningún instrumento de observación ha podido aportar las pruebas directas sobre la existencia de uno.

Los agujeros negros son uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos del universo. Son regiones del espacio-tiempo con una gravedad extremadamente fuerte que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción cuando cruza el horizonte de sucesos.

La teoría general de la relatividad de Albert Einstein predijo la existencia de los agujeros negros: cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, puede colapsar bajo la influencia de su propia gravedad.

Ahora, un grupo de astrónomos de la Universidad de Durham (Reino Unido) ha descubierto uno de los agujeros negros más grandes, aprovechando un fenómeno llamado lente gravitacional. Está en el centro de una galaxia del cumulo de galaxias Abell 1201 a millones de años luz de la Tierra y tiene una masa equivalente a 30.000 millones de soles.

En la investigación, publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, su principal autor, el Dr. James Nightingale, del Departamento de Física de la Universidad de Durham, afirmaba que "este agujero negro en particular, que tiene aproximadamente 30 mil millones de veces la masa de nuestro Sol, es uno de los más grandes jamás detectados y está en el límite superior de cuán grande creemos, teóricamente pueden convertirse los agujeros negros, por lo que es un descubrimiento extremadamente emocionante".

Lente gravitacional

Gracias al fenómeno de "lente gravitacional", los expertos pudieron saber más sobre el comportamiento de este agujero negro.

Este fenómeno ocurre cuando el campo gravitacional de una galaxia parece desviar la luz de una galaxia, lo que significa que la observamos más de una vez, efecto que ocurre con un lente real.

"Las lentes gravitacionales permiten estudiar agujeros negros inactivos, algo que actualmente no es posible en galaxias distantes. Este enfoque podría permitirnos detectar muchos más agujeros negros más allá de nuestro universo local y revelar cómo estos objetos exóticos evolucionaron más atrás en el tiempo cósmico", concluía el doctor James Nightingale.