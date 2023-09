El efecto real de la cafeína es menor del que piensas

Una gran cantidad de la población empieza su día con un café y, de la misma manera, muchos son los que lo hacen porque sin él ya no funcionan de la misma manera. Pero a pesar de la creencia general, hay estudios que afirman que el café realmente no tiene la capacidad de mantenernos despiertos.

Que el café es una bebida que nos mantiene despiertos es un hecho que nadie había negado hasta el momento. La cafeína activa la dopamina y bloquea la adenosina, que es una proteína con propiedades sedantes. Por lo tanto, esta reacción influye en nuestra atención, nuestros tiempos de reacción y en nuestro sueño.

A pesar de esto, aunque la cafeína sí tenga un efecto en el cuerpo, es inferior a lo que se suele asociar con el café, es decir, no es el café el que nos da la sensación de productividad. Esto quiere decir que, aunque no se ha conseguido demostrar todavía, una de las posibilidades con más peso es que el café sea un placebo.

Tal es la figura del café como método para mantenerse despierto que se da por hecho que realiza esta función cuando quizá no es tan evidente. Que sea un placebo no es la única opción, ya que, también se cree que puede tratarse de diferencias en los metabolismos; no todo el mundo asimila la cafeína de la misma manera. O también puede tratarse de una relajación fruto del alivio de los síntomas de abstinencia si se toma café varias veces al día.