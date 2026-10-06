Un dolor en el hombro derecho podría ser síntoma de este tipo de cáncer

Un dolor en el hombro derecho puede parecer no tener ninguna relación con el hígado. Sin embargo, puede aparecer entre los síntomas del cáncer de hígado debido a un fenómeno conocido como dolor referido.

El hígado se encuentra debajo de las costillas, en la parte superior derecha del abdomen. Cuando aumenta de tamaño, puede estimular los nervios situados alrededor del diafragma, que están conectados con otros nervios que llegan hasta el hombro derecho.

Por eso, aunque el problema se encuentre en el abdomen, el cerebro puede interpretar la señal de dolor como si procediera del hombro. Es lo que se conoce como dolor referido.

Este mecanismo también puede aparecer en otras enfermedades y no es exclusivo del cáncer. Un hígado inflamado o de más tamaño puede provocar dolor referido en el hombro derecho.

Otros síntomas del cáncer de hígado

El cáncer de hígado puede no provocar síntomas en sus primeras etapas o presentar señales difíciles de identificar. Entre los posibles síntomas están la pérdida de peso sin explicación, falta de apetito, cansancio, náuseas, ictericia (color amarillento de la piel o de la parte blanca de los ojos) y la aparición de un bulto en el lado derecho del abdomen.

También puede aparecer una hinchazón del abdomen. En algunos casos, el crecimiento del hígado o el aumento de presión en sus vasos sanguíneos puede favorecer la acumulación de líquido en el abdomen, conocida como ascitis.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que tener el dolor de hombro no significa que una persona tenga cáncer de hígado: es un síntoma frecuente que puede deberse a muchas otras causas, desde problemas musculares hasta lesiones o afecciones articulares.