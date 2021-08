Tu perro detecta tus mentiras

Los humanos somos capaces de intuir si alguien nos miente en función de sus gestos o expresiones. Sin embargo un estudio, señala que las personas no somos las únicas que podemos detectar una mentira, pues los perros también son capaces de descubrirlas.

Un grupo de científicos de la Universidad de Viena han descubierto que los perros son capaces de saber cuando una persona les está mintiendo. En el estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B, los científicos describen que la investigación se llevó a cabo con 260 perros voluntarios de distintas razas. Descubrieron que estos animales tienen una habilidad para detectar las mentiras en personas.

En primer lugar, para realizar el estudio se adiestró a todos los perros para que siguieran las indicaciones de una persona desconocida. Pretendían que los animales adivinaran qué cuenco de los dos disponibles contenía una chuchería siguiendo las indicaciones de esa persona desconocida.

En la segunda parte de la investigación dejaban que el perro viese como un humano movía la chuchería de un cuenco a otro mientras otra persona miraba. En otros casos, el observador se iba para que el animal no le viese presente. Después, realizaron el mismo proceso en el que un desconocido para el perro, le aconsejaba sobre el cuenco donde estaba la chuchería.

Los investigadores descubrieron que los perros ignoraban el consejo de los humanos que no habían estado presentes cuando se cambió la chuchería de cuenco, pues sabían que la persona no conocía dónde estaba el premio. Por otro lado, la mitad de los perros ignoraron las indicaciones de las personas cuando les indicaba el cuenco incorrecto, ya que los canes sabían por observación que la chuchería no estaba ahí y que el humano mentía.

En comparación a estos resultados, el estudio menciona una investigación similar que se llevó a cabo hace años con niños de menos de cinco años, chimpancés y macacos. En aquellos casos se obtuvieron peores observaciones, ya que se detectó que tanto los niños como dichos animales eran más propensos a seguir el consejo humano, aunque fuera mentira.

Como conclusión se obtiene que los canes desconfían mucho más de personas que no conocen que los niños pequeños o los monos, ya que estos dos últimos, según los estudios, no son capaces de detectar mentiras.

