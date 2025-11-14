Descubren que la Viagra puede ayudar a tratar la sordera

Científicos de Estados Unidos y Turquía han descubierto un posible nuevo uso para la conocida "pastillita azul": tratar una forma específica de sordera neurosensorial. Según su estudio, publicado recientemente, ciertas mutaciones genéticas que causan pérdida de audición podrían beneficiarse de un tratamiento con sildenafilo, el principio activo de la Viagra.

En la primera parte de su investigación, los investigadores identificaron genes mutados relacionados con el deterioro auditivo en personas que sufren esta variante de sordera. Descubrieron que estas alteraciones afectan a la enzima carboxipeptidasa D (CPD), cuyo mal funcionamiento interrumpe procesos celulares fundamentales en las células del oído. Como consecuencia, disminuyen los niveles de moléculas como el monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), crucial para la señalización nerviosa auditiva.

En la segunda parte del estudio, hicieron experimentos con ratones modificados genéticamente para reproducir estas mutaciones. También analizaron células humanas de la cóclea, la estructura del oído responsable de la audición. Al administrar L-arginina (un precursor de óxido nítrico) junto con sildenafilo, lograron aumentar el cGMP, lo que podría "corregir" el déficit causado por la mutación.

Los resultados preliminares son prometedores, aunque los autores advierten que todavía no se han realizado ensayos clínicos en humanos para esta aplicación. Por ahora, la Viagra seguirá usándose para sus indicaciones habituales, mientras la comunidad científica investiga si puede convertirse en una terapia eficaz para ciertos tipos de sordera.