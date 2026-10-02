Crean una batería que desaparece dentro del cuerpo

Un equipo de investigadores ha desarrollado una diminuta batería diseñada para alimentar dispositivos médicos dentro del organismo y que, una vez cumplida su función, pueda degradarse progresivamente hasta desaparecer. La tecnología está pensada especialmente para aplicaciones dentro del aparato digestivo.

La batería utiliza, entre otros materiales, magnesio y dióxido de molibdeno, y está fabricada para ser biorreabsorbible. Esto significa que su objetivo no es permanecer indefinidamente en el organismo, sino degradarse poco a poco después de proporcionar la energía necesaria.

En los experimentos realizados, el dispositivo consiguió alimentar durante varios días diferentes dispositivos colocados en el aparato digestivo de cerdos. Entre ellos había uno capaz de moverse por el estómago, demostrando que esta fuente de energía puede utilizarse para dispositivos médicos temporales.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es precisamente su capacidad para desaparecer después de cumplir su cometido. En lugar de tener que extraer la batería mediante una intervención, el diseño busca que sea el propio organismo el que la reabsorba progresivamente.

La propuesta abre la puerta a una nueva generación de dispositivos médicos temporales capaces de funcionar durante un periodo determinado y después desaparecer. De esta manera, la fuente de energía no tendría que permanecer en el cuerpo una vez que el dispositivo haya dejado de necesitarla.

Eso sí, la tecnología todavía se encuentra en fase experimental y queda mucha investigación antes de que pueda llegar a probarse en humanos. Por ahora, los resultados obtenidos en animales muestran una posibilidad: crear dispositivos médicos que puedan proporcionar energía dentro del organismo durante un tiempo y después reabsorberse sin necesidad de ser retirados