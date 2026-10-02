Así es como la IA ya está ayudando a descubrir nuevos medicamentos

Descubrir un nuevo medicamento puede llevar años y requiere estudiar una enorme cantidad de posibilidades. Hay que analizar diferentes moléculas, comprobar cómo interactúan entre sí y determinar cuáles pueden tener interés para continuar investigándolas. En este proceso, la inteligencia artificial está empezando a convertirse en una herramienta de apoyo para los científicos.

Los sistemas de IA pueden analizar millones de datos científicos y estudiar las posibles interacciones entre distintas moléculas. Al procesar grandes cantidades de información, también pueden detectar patrones que resultarían muy difíciles de encontrar manualmente.

Pero su función no se limita a analizar los datos disponibles. Algunos sistemas también pueden proponer qué moléculas merece la pena investigar, plantear nuevas hipótesis y ayudar a los investigadores a decidir qué experimentos podrían realizar a continuación.

Esto permite descartar antes determinadas opciones y concentrar los recursos disponibles en aquellos candidatos que presentan un mayor interés para continuar estudiándolos. De esta manera, la IA puede ayudar a reducir parte del trabajo necesario durante las primeras etapas de la búsqueda.

Además, el proceso no termina cuando se realiza un experimento. La inteligencia artificial también puede analizar los resultados obtenidos y ayudar a orientar cuáles podrían ser los siguientes pasos de la investigación, creando un proceso en el que cada nuevo dato puede servir para decidir qué explorar después.

Esto no significa que una inteligencia artificial pueda simplemente inventar un medicamento y ponerlo directamente a la venta. El desarrollo de un fármaco requiere un proceso mucho más amplio. Su utilidad está, sobre todo, en ayudar a los investigadores a encontrar qué merece la pena investigar entre millones de posibilidades.

Y ahí puede estar una de sus principales aportaciones: utilizar su capacidad para procesar enormes cantidades de información y ayudar a los científicos a concentrar tiempo y recursos en aquellas opciones que presentan mayor interés para seguir investigando.