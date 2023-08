¿Te cuesta desconectar del trabajo en tu tiempo libre? Puede ser Leavism

Con el desarrollo y la potenciación del teletrabajo a causa de la pandemia, se ha demostrado que hay personas que no pueden desconectar de su trabajo, no disfrutan de su tiempo personal y siempre están verdaderamente ocupados. Esto puede ser un grave problema para la salud e incluso pueden llegar a aborrecer el trabajo.

Si sientes que no puedes desconectar de tus asuntos laborales cuando estás en casa puede que tengas Leavism. Esta tendencia a no poder dejar de trabajar durante tus tiempos de descanso ya sea por organizar el día siguiente, contestar emails o finalizar tareas es muy peligroso. Estamos conectados hasta el fin de semana y las vacaciones y no podemos parar, y es una dañina tendencia laboral puede estar provocada por diferentes factores:

La facilidad de concentración en casa

Mala organización de las tareas que debemos de realizar

Exceso de trabajo proyectado y que somos incapaces de cumplirlo

Incapacidad para desconectar y disfrutar de los momentos únicos que nos ofrece la vida

Si el Leavism se convierte en un hábito puede ocasionar el síndrome del trabajador quemado e impactar de forma muy negativa sobre nuestra salud y en nuestro rendimiento tanto profesional, como individual y social. Aspecto como la salud, la estabilidad emocional y la vida personal pueden verse muy afectadas y provocar depresión e incomodidad, por lo que es fundamental respetar todos aquellos momentos de descanso y disfrutar del tiempo libre que dispongamos alejándonos de las esferas del trabajo y realizar otra serie de tareas, que permitan despejar la mente y mejorar nuestra estabilidad social y personal.