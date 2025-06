Detectan el riesgo de sufrir preeclampsia meses antes de los primeros síntomas

La preeclampsia es una enfermedad que se caracteriza por la presión arterial alta durante el embarazo y que afecta a mujeres de todo el mundo.

Un estudio publicado hoy en Human Reproduction muestra que, mediante una simple analítica de sangre en el primer trimestre, los médicos pueden identificar el riesgo de padecer esta condición cinco meses antes de un diagnóstico claro.

Los métodos actuales de detección se basan en factores de riesgo y biomarcadores de placenta. Esto provoca que fallen en la mitad de los casos y detecten la enfermedad cuando ya ha empezado a desarrollarse.

Para solventarlo, la Fundación Carlos Simón y la compañía Iprenom utilizaron una técnica llamada biopsia líquida que analiza fragmentos de ARN libre de células en plasma materno y captura señales moleculares muy sutiles.

Una prueba precisa

Inscribieron a 9.586 mujeres embarazadas de 14 hospitales españoles entre septiembre de 2021 y junio de 2024. De todas ellas, realizaron controles anidados a 216 participantes y predijeron con éxito la aparición de esta enfermedad antes de la manifestación de los primeros síntomas.

Las analíticas de sangre se recogieron en varias ocasiones durante el embarazo y extrajeron 548 muestras de plasma que secuenciaron con aprendizaje automático, para identificar firmas de ARN libre de células.

En el primer trimestre, su tecnología predijo lapreeclampsia de inicio temprano con un 83% de sensibilidad y un 90% de exactitud cinco meses antes de lo común.

"Identificar embarazos de alto riesgo de forma temprana es una oportunidad crucial para el tratamiento preventivo y el seguimiento para proteger a las madres y los bebés", expresa la autora de este proyecto e investigadora de la Fundación Carlos Simón, Nerea Castillo Marco.

Dos facetas de una enfermedad

El 47,2% de las muestras positivas de esta enfermedad estaban vinculadas a genes asociados con el endometrio materno, en concreto con la resistencia a la decidualización. Es decir, que el revestimiento uterino no se adaptó adecuadamente al embrión en la primera fase del embarazo.

No obstante, también predijeron preeclampsia de inicio tardío casi 15 semanas antes de un diagnóstico clínico. Analizaron señales diferentes en la sangre y se dieron cuenta de que, a diferencia de la temprana, esta no tenía que ver con el revestimiento del útero sino con cambios más generales en el cuerpo.

"Nuestras pruebas mostraron que la preeclampsia de inicio temprano implicaba cambios moleculares generalizados en todos los órganos como el hígado, el riñón, la placenta, el cerebro y los pulmones", argumenta Castillo. "Por el contrario, la de inicio tardío mostraba patrones más localizados, particularmente en el sistema inmunitario y hepático".

En definitiva, los hallazgos confirmaron que la preeclampsia de inicio temprano y tardío eran la misma enfermedad pero con condiciones biológicas y temporales distintas.

Actualmente, los investigadores están validando la viabilidad de su tecnología en la atención prenatal y creen que la detección basada en ARN libre de células podría estar disponible el año que viene.

Referencia:

Castillo Marco, N. et al. Simple blood test detects preeclampsia risk months before symptoms appear, new study shows.Human Reproduction 2025