Volver al trabajo nos mata, literalmente: el lunes es el día de la semana con más infartos

No es ningún secreto que los lunes son los días que menos gustan, el hecho de volver a la rutina después del descanso del fin de semana hace que la llegada de los lunes produzca rechazo. Un estudio presentado en la conferencia de la Sociedad Cardiovascular Británica (BCS) afirma que hay más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco grave el primer día de la semana.

Que sea el día de la semana en el que más infartos hay registrados no tiene que ver directamente con esa vuelta al trabajo, sino que está relacionado con los ciclos cardíacos. Estos ciclos que tiene el cuerpo son movimientos del corazón que repite cada latido cardíaco, y no siempre están alineados con los ciclos diarios o mensuales. A pesar de que el cuerpo sí tiene ciclos biológicos de 24 horas, no tienen por qué coincidir con las 24 horas del día.

Como durante el fin de semana la hora de irse a dormir se atrasa, se hacen comidas más copiosas y se puede aumentar considerablemente el consumo de alcohol, los ritmos del cuerpo se alteran. Esto no pasa desapercibido, le pasa factura al cuerpo, y cuando vuelve a la rutina laboral intenta recuperar el ritmo habitual.

Las mujeres son más propensas que los hombres a morir después de un infarto | iStock

Si se acumulan muchos años de estos desequilibrios entre fines de semana y días laborables, cada vez resultará más complicado al cuerpo recuperar el ritmo. Estos esfuerzos del cuerpo son los que favorecen que se llegue al fallo orgánico.

El estrés también es una cuestión que puede afectar a este hecho. La respuesta del cuerpo en estos casos es un aumento la tensión arterial y el ritmo cardíaco, que en estos casos extremos es donde el cuerpo se queda muy cerca del fallo del corazón.