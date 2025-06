Las primeras gafas inteligentes de Apple serán increíbles, según esta filtración

Apple quiere entrar en el mercado de las gafas inteligentes, y para ello lleva tiempo trabajando en su propia alternativa a las Ray-Ban Meta con las que ofrecer una solución de lo más completa.

Ya conocemos algunos detalles, y todo apunta a que estas Apple Glass llegarán antes de lo que imaginábamos. Ahora, conocemos nuevos detalles de la mano de Ming-Chi Kuo.

Para ponerte en situación, hablamos de un analista de mercado con una gran reputación y que se ha especializado en la cadena de suministro de Apple.

Gracias a ello, consigue todo tipo de información, además de contar con fuentes internas de Apple y otros medios para que su bagaje de aciertos en las predicciones que hace sean lo suficientemente altas para que, cuando Ming-Chi Kuo hable, nosotros le escuchemos.

Las Apple Glass serán las mejores gafas inteligentes del mercado

Y una vez más ha utilizado su cuenta en X (anteriormente Twitter) para revelar nuevos secretos de las Apple Glass. Todo apunta a que sus gafas inteligentes son increíbles.

En la publicación explica que “Creo, y dudo que alguien discrepe, que Apple podría fabricar las mejores gafas inteligentes tipo Ray-Ban del mercado. Sin embargo, su toma de decisiones en este ámbito ha sido sorprendentemente lenta. Dejando de lado la IA por un momento, esta categoría podría canibalizar al menos parte de la demanda de AirPods, lo que afectaría directamente al negocio de hardware de Apple. Aun así, la compañía se ha mantenido notablemente inactiva.”

Por lo que podemos confirmar que las próximas gafas inteligentes de Apple van a marcar un nuevo antes y después en la industria. Recordemos que las Apple Vision Pro consiguieron el mismo efecto. El problema era su alto precio.

Y respecto al peligro de canibalizar ventas, es un riesgo que Apple tiene que correr. Está claro que la carrera de las gafas inteligentes ha arrancado. Tenemos a Ray-Ban Meta como gran exponente, pero recientemente Xiaomi ha mostrado su propia solución. Y Samsung, de la mano de Google, no tardará mucho en hacer lo mismo.

Así que la firma de la manzana mordida se tiene que dar prisa y presentar sus esperadas Apple Glass lo antes posible. ¿Su fecha de lanzamiento? De momento es pronto para saberlo. Pero en pocos meses conoceremos más detalles.

Como cada año, Apple presentará a los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en septiembre. Y que no extrañe que aprovechen el "One More Thing" para sorprendernos mostrando las Apple Glass de cara a un lanzamiento en junio de 2026.