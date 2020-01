Un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, en Suecia, ha analizado los hábitos y horas de sueño de más de 43.000 personas durante 13 años. El resultado ha revelado cuántas horas deberían dormir las personas el fin de semana para tener buena salud. En el vídeo te lo contamos.

A pesar de que la mayoría de investigadores del sueño coinciden en que las horas de sueño no se pueden compensar durmiendo mucho un par de días, el nuevo estudio realizado por la Universidad de Estocolmo asegura que esa creencia no es exactamente cierta. ¿Cuántas horas hemos de dormir de verdad los fines de semana?

Puesto que la mayoría de las personas trabajamos entre semana, aprovechamos sábado y domingo para descansar todo lo posible. No tener que madrugar y poder pasar la mañana en casa es una suerte de la que no disfrutan demasiadas personas.

Los fin de semanas son una buena excusa para dormir un montón y para hacer planes que llevan más horas de las que disponemos entre semana. Este descanso lo tomamos como imprescindible para compensar las horas de sueño que nos han faltado durante el resto de la semana, aunque la mayoría de expertos digan que esto no es saludable.

Un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo ha demostrado que la creencia tradicional no se cumple, y que compensar el sueño durante el fin de semana puede ser beneficioso para nuestra salud. Lo que has de saber son las horas de sueño que has de dormir para llevar una vida larga y sana. En el vídeo superior del artículo te lo desvelamos.

Dicho esto, es conveniente tener un par de días a la semana para descansar, pero también llevar un ritmo de vida sano, tanto físico como mental.

Tómate siempre unas horas para ti y para tu salud e intenta que dormir poco no se convierta en rutina.

