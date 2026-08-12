El tiempo para el eclipse solar de hoy: estas son las zonas donde las nubes pueden arruinar la totalidad

La cuenta atrás ha terminado. Este miércoles 12 de agosto España vivirá un eclipse solar total y la AEMET ya ha publicado su predicción meteorológica para la jornada, con una situación de estabilidad en buena parte del país, aunque habrá algunas zonas donde las nubes podrían complicar la observación del fenómeno.

En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Sin embargo, el panorama será diferente en el área cantábrica y, en menor medida, en zonas del litoral de Galicia, Valencia y Alborán, donde se esperan cielos más nubosos, especialmente cerca de la costa.

Durante la tarde también crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y en el tercio oriental de la Península, que podrían interferir localmente en la visión del eclipse. Las zonas con mayor probabilidad de nubosidad y alguna tormenta o chubasco serán los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales.

En torno a la hora del eclipse, la AEMET prevé nubosidad baja y cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y el área cantábrica, sobre todo en el litoral. En el resto del país dominarán los cielos despejados, aunque podrían aparecer algunas nubes altas en el arco mediterráneo y el sur de Andalucía, que en la mayoría de los casos no impedirán observar el eclipse.

El otro gran protagonista será el calor. Las temperaturas superarán los 35 ºC en buena parte del interior peninsular y Baleares, mientras que en los valles del Guadalquivir y del Ebro podrán alcanzarse los 40 ºC. A la hora del eclipse, no obstante, las temperaturas ya habrán bajado entre 2 y 5 grados respecto a sus máximas del día.

Además, la AEMET mantiene un riesgo muy alto o extremo de incendios forestales en gran parte de la Península y Baleares, por lo que pide extremar las precauciones, especialmente durante las salidas al campo o a la montaña.

En cuanto a los avisos meteorológicos, para este miércoles se esperan avisos naranjas por altas temperaturas en las zonas más bajas de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.