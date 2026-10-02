Síntomas del resfriado que indican que necesitas acudir al médico

Con la llegada del otoño aumentan los virus respiratorios y el resfriado común vuelve a ser uno de los más habituales. Aunque suele resultar molesto, en la mayoría de los casos desaparece por sí solo en alrededor de una semana y puede tratarse en casa.

Síntomas

Los síntomas suelen aparecer de forma gradual durante dos o tres días e incluyen congestión o secreción nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, ronquera, cansancio y malestar general. En algunos casos también pueden aparecer fiebre, dolores musculares o pérdida del gusto y el olfato.

Normalmente, las molestias son más intensas entre el tercer y el quinto día y después comienzan a desaparecer. En los niños pequeños, los síntomas pueden durar algo más y también pueden aparecer irritabilidad, dificultades para comer o dormir y vómitos después de toser.

Los expertos recomiendan pedir atención médica si los síntomas empeoran, duran más de 10 días o aparecen dificultades para respirar o dolor en el pecho. También conviene consultar si hay fiebre muy alta o que dura más de tres días, tos durante más de tres semanas o si la persona tiene una enfermedad crónica o el sistema inmunitario debilitado.

Además, los antibióticos no sirven para tratar un resfriado, ya que está causado por virus y estos medicamentos actúan contra las bacterias.