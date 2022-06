Consejos para poder dormir a pesar de la ola de calor

La primera ola de calor de 2022 ha llegado en primavera. Con temperaturas que rondan los 40 grados en muchas zonas de la península ibérica, puede que en ocasiones resulte imposible conciliar el sueño. Por ello enunciamos unos trucos para ello.

Dado que no todas las casas cuentan con aire acondicionado o un ventilador, hay personas que se las ven y se las desean para dormir durante el verano. Además, la tensión de "tener que dormirse" a medida que avanzan las manecillas del reloj no ayuda. Por ello, existen otros trucos que pueden ayudarte a conciliar el sueño:

Lejos de los ruidos . Los ruidos, sumados al calor, pueden evitar que uno se duerma pronto. Por tanto, intentar alejarse de ellos es una buena opción. Si es inevitable escucharlos, unos tapones pueden ayudar a conciliar el sueño.

. Los ruidos, sumados al calor, pueden evitar que uno se duerma pronto. Por tanto, intentar alejarse de ellos es una buena opción. Si es inevitable escucharlos, unos pueden ayudar a conciliar el sueño. Cuidado con la tecnología . Utilizar el móvil o mirar una pantalla justo antes de dormir puede despejarte en lugar de ayudarte a descansar. Por ello, intenta no usar dispositivos justo antes de dormir. En su lugar puedes cambiar este hábito por leer un libro o dar un paseo .

. Utilizar el móvil o mirar una pantalla justo antes de dormir puede despejarte en lugar de ayudarte a descansar. Por ello, intenta no usar dispositivos justo antes de dormir. En su lugar puedes cambiar este hábito por . La importancia de las persianas . Este elemento no solo protege de la luz solar; sino también del calor y del frío. Tenerlas bajadas durante el día pero con unas rayas abiertas para que entre el aire puede ayudar a tener un ambiente más fresco e ideal para dormir.

. Este elemento no solo protege de la luz solar; sino también del calor y del frío. Tenerlas bajadas durante el día pero con unas rayas abiertas para que entre el aire puede ayudar a e ideal para dormir. Cenas ligeras . No comer antes de dormir cenas copiosas ayuda tanto en invierno como en verano (o durante una ola de calor). Si además consumimos una comida sin calentar , como una sopa fría o una ensalada, será más fácil conciliar el sueño.

. No comer antes de dormir cenas copiosas ayuda tanto en invierno como en verano (o durante una ola de calor). Si además consumimos una , como una sopa fría o una ensalada, será más fácil conciliar el sueño. Cuidado con las bebidas . Beber un refresco estimulante o una bebida con cafeína puede despejarnos y evitar que durmamos mejor.

. Beber un refresco estimulante o una bebida con cafeína puede despejarnos y evitar que durmamos mejor. La ropa . Tejidos como el algodón dan calor, y otros como el polyester pueden hacerte sudar rápidamente. Otras telas como el lino o la seda son más ligeras y transpirables.

. Tejidos como el algodón dan calor, y otros como el polyester pueden hacerte sudar rápidamente. Otras telas como el son más ligeras y transpirables. Ejercicio durante 30 minutos . Mantener una rutina diaria de ejercicio durante al menos 30 minutos puede ayudarnos a cansarnos y descansar mejor. Sin embargo, si realizas la actividad física justo antes de irte a la cama puede que tengas demasiada energía para dormirte, por lo que la hora de la gimnasia también es importante.

. Mantener una rutina diaria de ejercicio durante al menos 30 minutos puede ayudarnos a cansarnos y descansar mejor. Sin embargo, si realizas la actividad física justo antes de irte a la cama puede que tengas demasiada energía para dormirte, por lo que la también es importante. Las rutinas. El verano y el calor nos llevan a llevar otras rutinas horarias: dormir menos, salir más, las siestas... Sin embargo, estos cambios de horario pueden pasar factura y alterar los ciclos de sueño habituales. Intentar mantener una rutina puede acostumbrar al cuerpo y ayudarle a dormir a su hora.

Además de estos consejos, contar en casa con un ventilador o aire acondicionado puede ayudarte a dormir mejor. En estos casos, procura mantener una temperatura no inferior a 25 grados, para no pasar frío durante la noche, evitar los posibles catarros y no aumentar demasiado tu factura de la luz.

