¿Es cierto que el calor del microondas dura menos o solo es nuestra percepción?

El microondas es uno de los electrodomésticos que no puede faltar en casa. Indispensable para calentar esa comida del día anterior o darle un golpe de calor a la leche para el café. Un electrodoméstico que ha sabido reinventarse en los últimos años, y dependiendo del modelo, ofreciendo todo tipo de funciones alrededor de la función de calor.

Siempre ha surgido la pregunta sobre si el calor del microondas es funcional. ¿Cuántas veces te has encontrado que esa crema de verduras recién calentada se ha quedado fría en menos de un minuto? Durante su funcionamiento, el microondas hace vibrar las moléculas de agua de los alimentos, generando calor. Este calor puede perderse si el alimento está en contacto con otros cuerpos más fríos.

Microondas | iStock

Este es uno de los primeros puntos que tenemos que entender. Muchos recipientes no se calientan en el microondas, esto se debe a que parte del calor del alimento pasará a la bandeja, tupper o vaso que hayas utilizado. Si hablamos de materiales, en general, la loza y otras cerámicas, así como el vidrio, no se calientan en forma directa por las microondas, pero si cuando estas calientan los líquidos o sólidos contenidos en los recipientes. Por ejemplo, cuando nos quemamos los dedos al sacar un vaso de leche caliente del microondas no es porque las ondas hayan calentado el vaso. Es la leche caliente la que le ha pasado parte de su calor, perdiéndolo ella misma.

Por su parte, los metalesno deben estar dentro de un microondas en funcionamiento, pues generan chispas y pueden dañar el microondas. Si se pueden usar láminas delgadas de aluminio, por ejemplo, para proteger de las microondas parte de los alimentos que no se desea calentar en exceso.

Otro aspecto importante es la forma en la que se calienta el alimento. A diferencia de calentarlos al fuego, que vamos removiendo para que el calor les llegue de forma homogénea, en el microondas el calentamiento es más heterogéneo. Es por ello que algunas partes del alimento sufrirán más calor que otras; encontrándonos de nuevo con esa transmisión de calor de las secciones más calientes a las frías, resultando en que el alimento en su conjunto queda pronto más templado que caliente.

Por último, la cantidad de comida utilizada para calentar también puede influir, ya que dependiendo de la porción, por ejemplo, una taza de café frente a la cafetera entera. El motivo es que estas secciones tienen más superficie en contacto con otros materiales o con el aire, a los que traspasan parte de su calor.

En definitiva, el microondas es un electrodoméstico muy útil, pero para sacarle el máximo provecho hay que conocer ciertos aspectos. Mover la comida o utilizar recipientes adecuados son tips básicos y muy útiles.