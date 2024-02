Por qué la malla de la puerta del microondas es tan importante para la salud

Lleva formando parte de nuestra cocina mucho tiempo, pero aún hay aspectos desconocidos detrás de las utilidades del microondas. Sabemos que, como su propio nombre indica,calienta a través de ondas, pero existen aspectos que aún no entendemos acerca de la física de su funcionamiento. Uno de ellos, es la malla de la puerta, una pieza que hemos asumido inconscientemente, y que tiene mayor importancia de la que creemos.

En ese sentido, el microondas emplea unas ondas electromagnéticas de gran tamaño, de 12 centímetros, llegando a superar a las de la luz visible. Unas ondas que se utilizan para calentar la comida en escasos minutos pero que, inevitablemente, produce una gran radiación que puede llegar a ser altamente perjudicial para el organismo. De ahí, que exista esta especie de malla protectora. Gracias a esta, se genera una radiación ionizante, es decir, aquella que no causa daños a nivel molecular.

Estos son los mejores microondas sin grill según la OCU | Efe

Técnicamente, esta estructura se conoce con el nombre de Jaula de Faraday.Llamada así por su creador, el científico británico Michael Faraday, se trata de un efecto a través del cual el campo electromagnético de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto en los campos externos. Aplicándolo al microondas, la malla de la puerta posee unos huecos de minúsculo tamaño, de manera que las ondas no pueden pasar a través de ellos. Eso provoca que dichas ondas reboten, aumentando el calor del interior del electrodoméstico, pero sin que lleguen a nuestro organismo. No obstante, las ondas de luz sí pueden pasar. Esto eslo que nos permite observar la comida mientras se cocina a través de la puerta.

Por lo tanto, no debería preocuparnos que el microondas use radiación para funcionar eficientemente. Por el contrario, debemos centrarnos en que esta no nos llegue de forma directa. Para eso, como si deun superhéroe se tratase,la Jaula de Faradaynos protegerá.