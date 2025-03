Qué es el Big One, el temido megaterremoto japonés que puede suceder en cualquier momento

¿Habías escuchado alguna vez el término Big One? Se refiere a una catástrofe hipotética que podría producirse en cualquier momento en Japón y para la que sus habitantes ya están preparados. Te contamos los detalles.

Big One se refiere a un megaterremoto que no tiene una fecha ni un lugar exacto, pero se aproxima que podría ser de una magnitud superior a 9. Los científicos están en constante alerta, ya que Japón es uno de los lugares más propensos a este tipo de desastres naturales.

¿Y por qué saben que no queda mucho para que ocurra? Según los expertos, este terremoto es inevitable, ya que estos fenómenos se repiten cada 150 años. El último fue hace más de un siglo, así que podría suceder en cualquier momento. Cuando se lanzó la alerta hace más de dos décadas, se estimó que este Big One sucedería dentro de 25 o 30 años, así que no debería prolongarse mucho más tiempo.

¿Por qué Japón?

En Japón existe un lugar conocido como anillo de fuego donde convergen cuatro placas litosféricas. Por otro lado, cuando los bordes de las placas se deslizan, se pueden generar unas fracturas en el terreno conocidas como fallas, en las que se acumulan todas esas tensiones. Cuanto mayor es una falla, más probable es que se genere en ella un gran terremoto.

Se cree que este gran seísmo tendrá como consecuencia un gran tsunami que provocará una destrucción jamás vista hasta la fecha en el país y podría provocar la destrucción completa de muchas zonas de la nación.

Tsunami | iStock

Además, en California también preocupa este Big One. La falla de San Andrés, que se extiende aproximadamente 1.300 kilómetros a lo largo de la región, marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte. Estudios indican que, tras varias décadas de relativa calma, la actividad sísmica en la región ha aumentado, lo que sugiere la posibilidad de un megaterremoto en las próximas décadas.

Preparación

A pesar de que no podemos predecir el futuro, los expertos insisten en la importancia de la preparación. Tanto Japón como California han implementado medidas de seguridad en la construcción de edificios y en los planes de evacuación, con el objetivo de minimizar los daños en caso de un gran terremoto.